Γιατί ο Τραμπ παρέτεινε την εκεχειρία με το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) συναντήθηκε με την ομάδα εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ το απόγευμα της Τρίτης στον Λευκό Οίκο, όντας αντιμέτωπος με μια κρίσιμη απόφαση: τι να κάνει με την εκεχειρία στο Ιράν.

Η προθεσμία που είχε θέσει για την κατάπαυση του πυρός πλησίαζε στο τέλος της, και το Air Force Two βρισκόταν στο διάδρομο προσγείωσης της Joint Base Andrews, εν αναμονή της προγραμματισμένης αναχώρησης του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς για το Πακιστάν, με σκοπό τον επόμενο γύρο συνομιλιών, σημειώνει το CNN.

Τις προηγούμενες ημέρες, οι ΗΠΑ είχαν στείλει στο Ιράν έναν κατάλογο γενικών σημείων συμφωνίας που ήθελαν να γίνουν αποδεκτά πριν από τον επόμενο γύρο συνομιλιών. Ωστόσο, είχαν περάσει μέρες χωρίς οι ΗΠΑ να λάβουν απάντηση, γεγονός που δημιούργησε υποψίες σχετικά με το πόσα θα μπορούσε να επιτύχει ο Βανς, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένοι με το θέμα.

Καθώς ο Τραμπ συναντιόταν με τον Βανς, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, τον πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Στρατού Νταν Κέιν και τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ στο Λευκό Οίκο την Τρίτη, η κυβέρνηση δεν είχε ακόμα λάβει καμία απάντηση από τους Ιρανούς. Αξιωματούχοι είχαν παροτρύνει τον μεσολαβητή από το Πακιστάν, στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, να εξασφαλίσει τουλάχιστον κάποια απάντηση πριν ο Βανς επιβιβαστεί στο Air Force Two.

Ωστόσο, ώρες αργότερα, δεν υπήρχε καμία απάντηση.

Στον Λευκό Οίκο, οι κορυφαίοι σύμβουλοι του Τραμπ πιστεύουν ότι ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους δεν έλαβαν απάντηση ήταν οι διχασμοί εντός της τρέχουσας ιρανικής ηγεσίας, μια εκτίμηση που βασίζεται εν μέρει σε αναφορές από το Πακιστάν, σύμφωνα με τους τρεις αξιωματούχους.

Η αίσθηση της κυβέρνησης είναι ότι στο Ιράν δεν υπάρχει συναίνεση σχετικά με τη θέση που πρέπει να πάρει η χώρα για τον εμπλουτισμό ουρανίου και τα τρέχοντα αποθέματα -ένα σημαντικό σημείο διαφωνίας στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Μέρος αυτού του παράγοντα που περιπλέκει την κατάσταση, είναι το αν ο νέος Ανώτατος Ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δίνει σαφείς οδηγίες στους υφισταμένους του -ή αν αυτοί απλώς πρέπει να μαντέψουν τι θέλει χωρίς συγκεκριμένες οδηγίες.

Παρά αυτά τα σημαντικά εμπόδια, ένας αξιωματούχος ανέφερε ότι εξακολουθεί να υπάρχει πιθανότητα να συναντηθούν σύντομα οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν. Ωστόσο, το αν και πότε θα συμβεί αυτό είναι κάθε άλλο παρά βέβαιο.

Εκεχειρία χωρίς ημερομηνία λήξης

Αντί να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιθέσεις, ο πρόεδρος Τραμπ επέλεξε να παρατείνει την εκεχειρία δύο εβδομάδων με το Ιράν λίγο πριν τη λήξη της.

Αυτή τη φορά, δεν όρισε συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Ο Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε τους αξιωματούχους της ιρανικής κυβέρνησης «βαθιά διχασμένους» σε μια απογευματινή ανάρτησή του στο Truth Social με την οποία παρέτεινε την εκεχειρία, εξακολουθεί να επιδιώκει μια διπλωματική λύση στον πόλεμο, φοβούμενος την αναζωπύρωση μιας σύγκρουσης που, όπως ισχυρίζεται, οι ΗΠΑ έχουν ήδη κερδίσει.

Ωστόσο, η κατάρρευση των διαπραγματεύσεων, προς το παρόν, υπογραμμίζει τις δυσκολίες που συνεχίζει να αντιμετωπίζει ο Τραμπ, καθώς επιδιώκει μια συμφωνία που να ικανοποιεί τις πολυάριθμες απαιτήσεις του.

Το Ιράν έχει επιμείνει δημοσίως ότι ο Τραμπ πρέπει να άρει τον αποκλεισμό του στα πλοία που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικούς λιμένες στο Στενό του Ορμούζ, προτού η Τεχεράνη συμμετάσχει σε ένα νέο γύρο συνομιλιών. Ο Τραμπ έχει αντισταθεί στο αίτημα αυτό. «Δεν πρόκειται να ανοίξουμε το Στενό μέχρι να έχουμε μια τελική συμφωνία», δήλωσε στο CNBC το πρωί της Τρίτης.

Σε μια απογευματινή συνάντηση, ο Τραμπ και η υπόλοιπη ομάδα του, αποφάσισαν να παρατείνουν την εκεχειρία. Αυτό, θεωρητικά, θα μπορούσε να δώσει στο Ιράν περισσότερο χρόνο να συνεννοηθεί γύρω από μια ενιαία θέση με την έγκριση του Χαμενεΐ, αν και αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν υπάρχουν πολλές εγγυήσεις για αυτό.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν επίσης, ότι θα μπορούσε να οργανωθεί γρήγορα ένας νέος γύρος συνομιλιών, εφόσον λάβουν ενδείξεις ότι το Ιράν είναι διατεθειμένο να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Τεχεράνη κινδυνεύουν να υποστούν οικονομικές απώλειες όσο το Στενό παραμένει ουσιαστικά κλειστό, γεγονός που οδηγεί ορισμένους αξιωματούχους της περιοχής να ελπίζουν ότι και τα δύο μέρη έχουν κίνητρο να καταλήξουν σε λύση το συντομότερο δυνατόν.

Πακιστανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι προσπάθησαν απεγνωσμένα την Τρίτη να πείσουν το Ιράν να συμμετάσχει στις συνομιλίες, ενθάρρυναν τον Τραμπ να παρατείνει την εκεχειρία. Καθώς πλησίαζε η λήξη της, ο Τραμπ αποφάσισε να «παρατείνει την εκεχειρία έως ότου υποβληθεί η πρότασή τους και ολοκληρωθούν οι συζητήσεις, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο».

Οι ιρανοί αξιωματούχοι φάνηκαν αμετάπειστοι.

«Η παράταση της εκεχειρίας από τον Τραμπ δεν σημαίνει τίποτα», δήλωσε ο Μαχντί Μοχαμάντι, σύμβουλος του προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ, ο οποίος ηγείται της ιρανικής αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις. «Η ηττημένη πλευρά δεν μπορεί να επιβάλλει όρους. Η συνέχιση του ναυτικού αποκλεισμού δεν διαφέρει από τον βομβαρδισμό και πρέπει να αντιμετωπιστεί με στρατιωτική απάντηση», ανέφερε.

Η ανακοίνωση του Τραμπ ότι η εκεχειρία θα παραμείνει σε ισχύ έκλεισε μια μέρα που σημαδεύτηκε από αβεβαιότητα και η οποία ξεκίνησε με τη δήλωση του ότι «αναμένει να βομβαρδίσει» ξανά το Ιράν στο εγγύς μέλλον.

Ωστόσο, χωρίς νέα προθεσμία, οι σύμβουλοι του Τραμπ έχουν προειδοποιήσει τον πρόεδρο ότι η χαλάρωση της πίεσης θα μπορούσε να επιτρέψει στο Ιράν να παρατείνει τις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με πηγές που είναι ενήμερες για τις συζητήσεις.

Οι διαπραγματευτές ήλπιζαν να καταλήξουν αυτή την εβδομάδα σε μια συμφωνία - πλαίσιο μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούσαν ότι αυτό θα οδηγούσε στη συνέχεια, τις επόμενες εβδομάδες, σε πιο εντατικές συνομιλίες σχετικά με τις λεπτομέρειες μιας συμφωνίας.

Ορισμένα κρίσιμα σημεία -συμπεριλαμβανομένης της μελλοντικής ικανότητας του Ιράν να εμπλουτίζει ουράνιο, του τι θα απογίνει το απόθεμά του και του ποιες κυρώσεις κατά της χώρας θα αρθούν -παραμένουν ανεπίλυτα, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με τις συνομιλίες.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Τραμπ έχει εμφανιστεί αισιόδοξος για την εξασφάλιση μιας συμφωνίας βασισμένης στις διαπραγματευτικές του ικανότητες, ισχυριζόμενος μάλιστα την Τρίτη ότι θα είχε «κερδίσει τον πόλεμο του Βιετνάμ πολύ γρήγορα» αν ήταν πρόεδρος εκείνη την εποχή.

«Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μια εξαιρετική συμφωνία», επέμεινε. «Νομίζω ότι δεν έχουν άλλη επιλογή. Έχουμε εξουδετερώσει το ναυτικό τους, έχουμε εξουδετερώσει την αεροπορία τους, έχουμε εξουδετερώσει τους ηγέτες τους».

Πηγή: skai.gr

