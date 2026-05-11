Τέξας: Βρέθηκαν 6 μετανάστες νεκροί μέσα σε βαγόνι εμπορικού τρένου, άγνωστο το τι συνέβη

Έξι μετανάστες βρέθηκαν νεκροί μέσα σε βαγόνι εμπορικού τρένου σε πόλη του Τέξας κοντά στα νότια σύνορα των ΗΠΑ.

Οι σοροί τους εντοπίστηκαν σε τρένο της εταιρείας Union Pacific, σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Λαρέντο, περίπου 160 μίλια νότια του Σαν Αντόνιο, λίγο μετά τις 3:30 το απόγευμα τοπική ώρα, σύμφωνα με τον Χοσέ Εσπινόζα, υπεύθυνο ενημέρωσης της αστυνομίας του Λαρέντο.

Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια θανάτου των μεταναστών

Οι συνθήκες θανάτου παραμένουν άγνωστες, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Τζο Μπαέζα, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο KGNS που συνεργάζεται με το CNN, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η Union Pacific δραστηριοποιείται και στις δύο πλευρές των συνόρων και είναι η μοναδική σιδηροδρομική εταιρεία που εξυπηρετεί όλα τα σημεία πρόσβασης προς το Μεξικό, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας.

Οι θερμοκρασίες στο Λαρέντο το απόγευμα της Κυριακής κυμαίνονταν στους 32-35 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί αν οι άνθρωποι πέθαναν λόγω της ζέστης.

Η Union Pacific δήλωσε ότι είναι βαθιά λυπημένη για το περιστατικό και ότι συνεργάζεται στενά με τις αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Δε βρέθηκαν επιζώντες στο βαγόνι

Η αστυνομία του Λαρέντο ανέφερε ότι έλαβε κλήση γύρω στις 3 μ.μ. από εργαζόμενο του σιδηροδρομικού σταθμού της Union Pacific, σύμφωνα με το KGNS. Οι σοροί εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχου ρουτίνας σε βαγόνι του τρένου. Δε βρέθηκαν επιζώντες.

«Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο. Δεν υπάρχουν πολλά που μπορούμε να αποκαλύψουμε αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Μπαέζα, σύμφωνα με το KGNS.

Το μεταναστευτικό καθεστώς και οι ηλικίες των θυμάτων παραμένουν άγνωστα, δήλωσε ο Εσπινόζα.





Πηγή: skai.gr

