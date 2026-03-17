Γιατί η Ευρώπη δεν στηρίζει τον Τραμπ στο Ιράν; Οι λόγοι πίσω από την άρνηση

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν τα πρώτα πλήγματα κατά του Ιράν στα τέλη του περασμένου μήνα, χωρίς να συμβουλευτούν συμμάχους στην Ευρώπη ή αλλού

Κατά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, το μόνο που φαινόταν να ζητά ο Τραμπ από την Ευρώπη ήταν η χρήση στρατιωτικών βάσεων για να εξαπολύσει τις επιθέσεις

Η άνοδος των παγκόσμιων τιμών πετρελαίου λόγω των ενεργειών του Ιράν αυξάνει το κόστος για οδηγούς και καταναλωτές σε όλη την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες

Ο Τραμπ δεν θέλει να φτάσει στις ενδιάμεσες εκλογές με υψηλές τιμές καυσίμων και τους Αμερικανούς ψηφοφόρους να αποδίδουν τις ευθύνες στον πόλεμό του

Η Ευρώπη θέλει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν το συντομότερο δυνατό.

Ο ίδιος, ωστόσο, θέλει τη βοήθεια της Ευρώπης για να αντιμετωπίσει το μοναδικό πραγματικό σημείο πίεσης που θα μπορούσε να τον αναγκάσει να βάλει τέλος στη σύγκρουση.

Αυτό το σημείο πίεσης είναι ουσιαστικά ένας πετρελαϊκός αποκλεισμός από το Ιράν στο Στενό του Oρμούζ. Ο Τραμπ έχει καλέσει την Ευρώπη να στείλει πλοία και άλλες στρατιωτικές δυνάμεις για να συμβάλουν στο άνοιγμα της θαλάσσιας οδού.

Οι Ευρωπαίοι έχουν μια μακρά λίστα λόγων, δηλωμένων και αδήλωτων, για τους οποίους αρνούνται, όπως αναφέρουν οι New York Times.

Η εικόνα έχει ως εξής:

1. Δεν ήθελαν ποτέ αυτόν τον πόλεμο και δεν θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτόν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν τα πρώτα πλήγματα κατά του Ιράν στα τέλη του περασμένου μήνα, χωρίς να συμβουλευτούν συμμάχους στην Ευρώπη ή αλλού. Δεν έγινε καμία προσπάθεια να συγκροτηθεί μια «συμμαχία των προθύμων» ή να παρουσιαστεί διεθνώς η υπόθεση υπέρ του πολέμου, όπως είχε κάνει η κυβέρνηση Μπους πριν από δύο δεκαετίες με το Ιράκ.

Κατά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, το μόνο που φαινόταν να ζητά ο Τραμπ από την Ευρώπη ήταν η χρήση στρατιωτικών βάσεων για να εξαπολύσει τις επιθέσεις. Η Γερμανία συμφώνησε αμέσως. Η Βρετανία συμφώνησε τελικά, αν και όχι στον βαθμό που ήθελε ο Τραμπ. Η Ισπανία αρνήθηκε.

Ωστόσο, καθώς οι επιθέσεις του Ιράν στο Στενό του Ορμούζ εκτόξευσαν τις τιμές του πετρελαίου, ο Τραμπ ζήτησε περισσότερη βοήθεια από την Ευρώπη -χωρίς να προσφέρει επιχειρησιακές λεπτομέρειες, χρονοδιάγραμμα για τη λήξη των εχθροπραξιών, νομική κάλυψη σε διεθνές επίπεδο ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να ζητήσει η Ευρώπη.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ δεν μας συμβουλεύτηκαν πριν από αυτόν τον πόλεμο. Δεν υπήρξε ποτέ κοινή απόφαση σχετικά με το Ιράν», δήλωσε τη Δευτέρα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς. «Επομένως, το ζήτημα του πώς θα συμβάλει στρατιωτικά η Γερμανία δεν τίθεται. Δεν θα το κάνουμε».

2. Δεν είναι δουλειά του ΝΑΤΟ

Ο Τραμπ επικαλέστηκε τη διατλαντική συμμαχία ασφαλείας, η οποία απαιτεί από τα μέλη της να βοηθούν τις ΗΠΑ εάν δεχθούν επίθεση, και επέκρινε τις ευρωπαϊκές χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ επειδή δεν ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά του. «Εδώ και 40 χρόνια σας προστατεύουμε και δεν θέλετε να εμπλακείτε», δήλωσε τη Δευτέρα.

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι απαντούν: Δεν λειτουργεί έτσι το ΝΑΤΟ.

Η συμμαχία δεν εμπλέκεται παραδοσιακά στη Μέση Ανατολή ούτε σε προληπτικά πλήγματα των μελών της κατά των αντιπάλων τους. Οι υποχρεώσεις του Άρθρου 5 προβλέπουν την αμοιβαία άμυνα μόνο σε περίπτωση επίθεσης και έχουν ενεργοποιηθεί μόλις μία φορά, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Μερτς τόνισε τη Δευτέρα ότι το ΝΑΤΟ είναι «αμυντική συμμαχία». Ο γενικός γραμματέας της συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, σύμμαχος του Τραμπ, δήλωσε στο Reuters λίγο μετά την έναρξη του πολέμου: «Είναι σαφές ότι το ΝΑΤΟ δεν εμπλέκεται άμεσα εδώ. Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ παρέχουν βασική υποστήριξη».

3. Δεν πιστεύουν ότι θα λειτουργήσει…

Η ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ είναι τόσο επισφαλής, που ακόμη και ένα μόνο οπλισμένο ιρανικό ταχύπλοο μπορεί να πλήξει ένα πετρελαιοφόρο. Το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό δεν έχει καταφέρει να εξουδετερώσει αυτή την απειλή μόνο του, και ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες δήλωσαν αυτή την εβδομάδα ότι δεν γνωρίζουν πώς τα δικά τους ναυτικά θα μπορούσαν να αλλάξουν την κατάσταση.

4. …και ακόμη κι αν λειτουργούσε, θα μπορούσε να παρατείνει τον πόλεμο

Η άνοδος των παγκόσμιων τιμών πετρελαίου λόγω των ενεργειών του Ιράν αυξάνει το κόστος για οδηγούς και καταναλωτές σε όλη την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιδιώκουν απεγνωσμένα να τις μειώσουν. Ξέρουν ότι και ο Τραμπ το κάνει.

Σε ιδιωτικό επίπεδο, κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι μόνοι παράγοντες που φαίνεται να επηρεάζουν πραγματικά τις αποφάσεις του Τραμπ είναι οι χρηματοπιστωτικές αγορές και η αμερικανική κοινή γνώμη. Ένα μπλοκαρισμένο Στενό του Ορμούζ επηρεάζει και τα δύο. Ο Τραμπ δεν θέλει να φτάσει στις ενδιάμεσες εκλογές με υψηλές τιμές καυσίμων και τους Αμερικανούς ψηφοφόρους να αποδίδουν τις ευθύνες στον πόλεμό του.

Αυτός ο υπολογισμός ενδέχεται να αποτελεί το ισχυρότερο διαπραγματευτικό χαρτί των Ευρωπαίων ηγετών, προκειμένου να πείσουν τον Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο πριν εξελιχθεί στο χειρότερο σενάριό τους: ένα οικονομικά κατεστραμμένο και πολιτικά ασταθές Ιράν, που θα ωθήσει εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη.





Πηγή: skai.gr

