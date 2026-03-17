Ο Αμερικανός ηθοποιός, Σον Πεν (Sean Penn), ο οποίος βρίσκεται στην Ουκρανία και δεν παρέστη την Κυριακή στην τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ κατά τη διάρκεια της οποίας τιμήθηκε με το Όσκαρ Β' ανδρικού ρόλου (για την εκπληκτική ερμηνεία του στο "One Battle After Another") παρέλαβε ένα ουκρανικό «Όσκαρ», που κατασκευάστηκε από ένα βαγόνι, το οποίο είχε καταστραφεί από έναν ρωσικό βομβαρδισμό.

Σε ένα μήνυμα που ανήρτησε σήμερα στο Instagram, η ουκρανική εταιρεία σιδηροδρόμων (Ukrzaliznytsia) ανακοίνωσε πως απένειμε στον Πεν αυτό το εναλλακτικό βραβείο που δημιουργήθηκε «από τον χάλυβα ενός βαγονιού το οποίο καταστράφηκε από μια ρωσική επίθεση».

Η Ukrzaliznytsia ανήρτησε ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται ο ηθοποιός να παραλαμβάνει αυτό το αντικείμενο: ένα λεπτό κομμάτι μεταλλικού φύλλου που έχει το σχήμα των διάσημων χρυσών αγαλματιδίων. Στο βίντεο, ο Σον Πεν λέει «σας ευχαριστώ» και χαρακτηρίζει αυτό το δώρο «θησαυρό».

Το ουκρανικό σιδηροδρομικό δίκτυο έχει βρεθεί τους τελευταίους μήνες στο στόχαστρο σφοδρών βομβαρδισμών από τον ρωσικό στρατό. Πιστός υποστηρικτής του Κιέβου μπροστά στη ρωσική επιθετικότητα, ο 65χρονος Σον Πεν είχε προσφέρει το 2022 ένα από τα δύο Όσκαρ του στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Στέκεσαι στο πλευρό της Ουκρανίας από την πρώτη ημέρα του ευρείας κλίμακας πολέμου», δήλωσε χθες ο Ζελένσκι σε ένα μήνυμα, απευθυνόμενος στον πρωταγωνιστή που αποκάλεσε «πραγματικό φίλο» του ουκρανικού λαού.

Πηγή: skai.gr

