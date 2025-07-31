Από αύριο, Παρασκευή 1η Αυγούστου, τίθενται σε ισχύ οι δασμοί Τραμπ στις εισαγωγές προϊόντων στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων εμπορικών εταίρων της Αμερικής, όπως ο Καναδάς, το Μεξικό και η Ταϊβάν.

Σήμερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπεραμύνθηκε και πάλι της εμπορικής πολιτικής του, λέγοντας ότι οι αυξήσεις δασμών επιτρέπουν να καταστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες «ΜΕΓΑΛΕΣ και ΠΛΟΥΣΙΕΣ ξανά».

«Σήμερα, ο άνεμος άλλαξε εντελώς και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν να ανταποδώσουν αυτή τη χιονοστιβάδα δασμών εναντίον τους», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε μήνυμα στην πλατφόρμα του Truth Social.

Για περίπου 80 χώρες, ανάμεσά τους οι 27 της ΕΕ, οι δασμοί που θα ισχύουν στα προϊόντα τους πρόκειται να αυξηθούν από αύριο και να κυμαίνονται από το 11% ως το 50%.

Η ΕΕ, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Βρετανία, το Βιετνάμ, η Ινδονησία και οι Φιλιππίνες έχουν καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, καταφέρνοντας να συμφωνήσουν σε μικρότερο ποσοστό δασμών από αυτό που είχε ανακοινωθεί αρχικά από την Ουάσινγκτον.

Οι δασμοί για τα ευρωπαϊκά προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ θα διαμορφωθούν στο 15% από 20% που είχε ανακοινωθεί στις αρχές Απριλίου από την αμερικανική κυβέρνηση.

Ωστόσο, καθώς έχουν ανακοινωθεί μόνο επτά συμφωνίες, ο Λευκός Οίκος απέχει κατά πολύ από τις «δεκάδες συμφωνίες» που διατεινόταν ότι θα καταφέρει να υπογράψει στη διάρκεια της αναστολής 90 ημερών που είχε ανακοινώσει στις αρχές Ιουνίου.

Η Βραζιλία επηρεάζεται περισσότερο από τους αμερικανικούς δασμούς, καθώς ο Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή επιπλέον δασμών ύψους 50% σε αντίποινα για τις διώξεις που έχουν ασκηθεί από τη βραζιλιάνικη δικαιοσύνη εις βάρος του πρώην προέδρου της χώρας Ζαΐχ Μπολσονάρου που κατηγορείται για απόπειρα πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2022. Ο Τραμπ υπέγραψε το σχετικό διάταγμα χθες Τετάρτη και οι δασμοί αυτοί θα τεθούν σε ισχύ την 6η Αυγούστου.

Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε την επιβολή δασμών 50% στις εισαγωγές χαλκού από αύριο.

Εξάλλου, αναφερόμενος στον Καναδά, ο Τραμπ σχολίασε ότι η απόφαση της Οτάβα να αναγνωρίσει τον Σεπτέμβριο ένα παλαιστινιακό κράτος καθιστά «πολύ δύσκολη» τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας.

Νέα επίθεση στον διοικητή της Fed

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε εξάλλου και πάλι σήμερα τον διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) Τζερόμ Πάουελ, μία ημέρα αφότου η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ κράτησε σταθερά τα επιτόκια με ψήφους 9-2.

"Ο "Πολύ αργά' Τζερόμ Πάουελ το έκανε πάλι!!! Είναι [σ.σ. ο Τζερόμ Πάουελ] ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ", έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. "Για να το πω διαφορετικά, ο 'Πολύ αργά' είναι ένας ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΣ, και η Χώρα μας το πληρώνει!"

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.