Γερμανός ΥΠΕΞ: Δεν έχει αποφασιστεί ακόμη εάν ο Ζελένσκι θα συνοδεύεται από Ευρωπαίους ηγέτες στις ΗΠΑ

Ευρωπαίοι ηγέτες θα αποφασίσουν εντός των προσεχών ωρών εάν θα συνοδεύσουν τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον για τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα, δήλωσε χθες Σάββατο ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ.

Ερωτηθείς εάν ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα μπορούσε να συνοδεύσει τον Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον, ο Βάντεφουλ είπε πως αρκετοί ευρωπαίοι ηγέτες θα ήταν πρόθυμοι να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ με τον ουκρανό πρόεδρο εφόσον αποφασιστεί κάτι τέτοιο.

Εξηγώντας πως δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση, ο Βάντεφουλ είπε στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, πως «η προθυμία του Φρίντριχ Μερτς να αναλάβει μια τέτοια ευθύνη είναι προφανής, όπως έχει δείξει ξεκάθαρα τις τελευταίες ημέρες. Αυτό θα συζητηθεί από κοινού».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.