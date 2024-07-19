Ένας Γερμανός πολίτης καταδικάστηκε σε θάνατο στη Λευκορωσία, καθώς κρίθηκε ένοχος για «τρομοκρατικές ενέργειες» και «μισθοφορισμό», ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Wjasna.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ, έχει επιβεβαιωθεί ότι ο 30χρονος Ρίκο Κρίγκερ, ο οποίος, όπως αναφέρει σε ανάρτησή της στο Χ η Λευκορωσίδα δημοσιογράφος Χάνα Λιουμπάκοβα, ήταν στρατιωτικός γιατρός του Γερμανικού Ερυθρού Σταυρού, καταδικάστηκε στις 24 Ιουνίου σε θάνατο από δικαστήριο του Μινσκ. Η υπόθεση σχετίζεται με το τάγμα «Kastus Kalinouski», το οποίο αποτελείται από Λευκορώσους οι οποίοι πολεμούν στο πλευρό της Ουκρανίας εναντίον του ρωσικού στρατού. Το τάγμα έχει πάντως δηλώσει ότι ο Κρίγκερ δεν ανήκε στις τάξεις του. Η Wjasna υποστηρίζει επίσης ότι ο Ρίκο Κρίγκερ, ο οποίος κρατείται από τον Νοέμβριο του 2023, αντιμετώπισε έξι κατηγορίες για ποινικά αδικήματα, μεταξύ άλλων για «μισθοφορισμό», «τρομοκρατική ενέργεια» και «δημιουργία εξτρεμιστικής οργάνωσης», ενώ κατηγορείται και ότι ενορχήστρωσε εκρήξεις στη Λευκορωσία.

Η οργάνωση Wjasna, της οποίας ιδρυτής είναι ο - φυλακισμένος - βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης το 2022 'Αλες Μπιαλάτσκι, έχει τεθεί εκτός νόμου στη Λευκορωσία και διευκρινίζει ότι δεν διαθέτει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες που βάρυναν τον Γερμανό που καταδικάστηκε.

Η Λευκορωσία είναι η τελευταία χώρα της Ευρώπης που εξακολουθεί να εφαρμόζει τη θανατική ποινή. Οι εκτελέσεις γίνεται με τουφεκισμό και υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας, σε ημερομηνίες οι οποίες δεν ανακοινώνονται. Οι σοροί των κρατουμένων δεν παραδίδονται στις οικογένειές τους και δεν τους κοινοποιείται ο τόπος ταφής. Συνήθως πρόκειται για άνδρες κατά συρροή δολοφόνους.

