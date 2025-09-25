Την οργή της εβραϊκής κοινότητας και της ισραηλινής πρεσβείας προκάλεσε η απόφαση ενός ιδιοκτήτη πιτσαρίας στη γερμανική πόλη Φυρτ, στο κρατίδιο της Βαυαρίας, να απαγορεύσει την είσοδο σε όλους τους Ισραηλινούς πελάτες, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Στην πόρτα ενός μαγαζιού κρεμόταν μία πινακίδα που έγραφε: «Ισραηλινοί πολίτες δεν είναι ευπρόσδεκτοι εδώ.»

Μια εικόνα της αφίσας, η οποία ήταν τοποθετημένη στην είσοδο του καταστήματος, κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Πιστεύουμε ότι τα παιδιά αυτού του κόσμου δεν πρέπει να βλάπτονται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», έγραφε. «Είμαστε μέρος της κοινωνίας των πολιτών και ως εκ τούτου δεν θα μείνουμε άπραγοι όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Γι' αυτό αποφασίσαμε να διαμαρτυρηθούμε. Η διαμαρτυρία μας δεν έχει πολιτικό, πόσο μάλλον ρατσιστικό, χαρακτήρα».

«Οι Ισραηλινοί πολίτες δεν είναι ευπρόσδεκτοι σε αυτό το κατάστημα», συνέχιζε. «Φυσικά, θα είναι ξανά ευπρόσδεκτοι μόλις αποφασίσουν να ανοίξουν τα μάτια, τα αυτιά και τις καρδιές τους».

Έντονες αντιδράσεις

Σύμφωνα με τους Times of Israel, η τοπική εβραϊκή κοινότητα κατήγγειλε την κίνηση ως «επιστροφή στον αντισημιτισμό της ναζιστικής Γερμανίας». Από την πλευρά της, η ισραηλινή πρεσβεία στο Βερολίνο δήλωσε ότι η κίνηση αυτή δείχνει μια επιστροφή στη δεκαετία του 1930.

«Αυτό δεν είναι διαμαρτυρία, ούτε παρεξήγηση. Είναι ξεκάθαρος αντισημιτισμός. Έτσι ξεκίνησε τότε: βήμα-βήμα, πινακίδα-πινακίδα. Η αστυνομία, η εισαγγελία και τα δικαστήρια πρέπει να δράσουν. Η εβραϊκή ζωή πρέπει να είναι ασφαλής και ορατή στη Γερμανία – παντού, πάντα» ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

Die 30er-Jahre sind zurück, diesmal in Fürth.



An der Tür eines Lokals hing:

“Israelische Bürger sind hier nicht willkommen.“



Das ist kein Protest und kein Missverständnis. Das ist glasklarer Antisemitismus. So hat es damals angefangen: Schritt für Schritt, Schild für Schild.… pic.twitter.com/tH18ZgN30Z — Botschaft Israel (@IsraelinGermany) September 24, 2025

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, που αναγνωρίστηκε από το ισραηλινό πρακτορείο Ynet ως Pizza Zulu, επιβεβαίωσε στα μέσα ενημέρωσης ότι είχε τοποθετήσει μια αφίσα που απαγόρευε την είσοδο στους Ισραηλινούς, αλλά επέμεινε ότι δεν είχε σκοπό να είναι αντισημιτική και προσβλητική.

Μάλιστα, δήλωσε έκπληκτος από τη μαζική αντίδραση που προκλήθηκε και κατέβασε την πινακίδα μετά από 3 ώρες.



