Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η συνάντηση μεταξύ του Γερμανού καγκελαρίου Όλαφ Σολτς και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Φρίντριχ Μερτς, όπως μετέδωσε το Reuters.

Οι πολιτικοί διαφωνούν για το πότε θα ζητηθεί ψήφος εμπιστοσύνης στο κοινοβούλιο, καθώς η Γερμανία ενδεχομένως να οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές μετά την κατάρρευση του τριμερούς συνασπισμού του Όλαφ Σολτς.

Γερμανικά κόμματα της αντιπολίτευσης κάλεσαν την Πέμπτη τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς να προχωρήσει γρήγορα σε νέες εκλογές μετά την κατάρρευση του τριμερούς συνασπισμού που βύθισε τη χώρα σε πολιτική αναταραχή.

Ο συνασπισμός κατέρρευσε την Τετάρτη, όταν χρόνια εντάσεων έφτασαν στο αποκορύφωμά τους μετά την διαφωνία σχετικά με το πώς να καλυφθεί το έλλειμμα πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό και το πώς να αναζωογονηθεί η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, η οποία οδεύει προς το δεύτερο έτος συρρίκνωσης.

Ο Σολτς καθυστέρησε την αναχώρησή του για τη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Πέμπτης στη Βουδαπέστη λόγω της κρίσης στο εσωτερικό και ακύρωσε τη συμμετοχή του στην επόμενη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή.



