Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε αργά χθες, Τρίτη, το βράδυ ο υποψήφιος της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στις τοπικές εκλογές της Βάδης-Βυρτεμβέργης Χάινριχ Κοχ, όταν προσπάθησε να εμποδίσει τρεις άνδρες να καταστρέψουν αφίσες του κόμματός του σε κεντρική πλατεία του Μάνχαϊμ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής οργάνωσης της AfD, ο κ. Κοχ τραυματίστηκε στο αυτί και στο στομάχι και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Το κόμμα απέδωσε την επίθεση σε ακροαριστερούς κύκλους και έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο το οποίο τράβηξε το θύμα και στο οποίο ακούγεται ο ίδιος να φωνάζει «Σταματήστε! Ακίνητοι!» σε έναν άνδρα ο οποίος απομακρύνεται τρέχοντας.

Στο βίντεο διακρίνεται και το μαχαίρι του δράστη. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ο ύποπτος για την επίθεση έχει συλληφθεί και αναζητώνται οι δύο συνεργοί του, οι οποίοι, σύμφωνα με το θύμα, κατάφεραν να διαφύγουν. «Είμαστε σοκαρισμένοι και απογοητευμένοι», δήλωσε ο πρόεδρος της AfD Βάδης-Βυρτεμβέργης Μάρκους Φρονμάιερ.

Η χθεσινοβραδινή επίθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επιθέσεων εναντίον πολιτικών που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες εβδομάδες, με σοβαρότερη αυτήν της περασμένης Παρασκευής, όταν ο Αφγανός Σουλαϊμάν Αταέε δολοφόνησε έναν αστυνομικό και τραυμάτισε πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και τον Μίχαελ Στουρτσενμπέργκερ, πολιτικό του Κινήματος «Pax Europa», ο οποίος είναι γνωστός επικριτής του πολιτικού ισλάμ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

