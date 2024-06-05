Σε εφετείο της Ιταλίας επέστρεψε σήμερα η Αμερικανίδα Αμάντα Νοξ στην προσπάθειά της να ανατρέψει την καταδικαστική εις βάρος της απόφαση για συκοφαντική δυσφήμηση, στην τελευταία αυτή εξέλιξη στην υπόθεση δολοφονίας της Βρετανίδας συγκάτοικού της Μέρεντιθ Κέρτσερ το 2007.

"Ελπίζω να καθαρίσω το όνομά μου μια και καλή από τις ψευδείς κατηγορίες εις βάρος μου", έγραψε αυτή την εβδομάδα η Νοξ στο X.

On June 5th, I will walk into the very same courtroom where I was reconvicted of a crime I didn't commit, this time to defend myself yet again. I hope to clear my name once and for all of the false charges against me. Wish me luck. Crepi il lupo! — Amanda Knox (@amandaknox) June 3, 2024

Κρατώντας από το χέρι τον σύζυγό της Κρίστοφερ Ρόμπινσον, η 36χρονη Νοξ δεν έκανε κανένα σχόλιο στους δημοσιογράφους και στα τηλεοπτικά συνεργεία κατά την άφιξή της στο δικαστήριο.

Η ακροαματική συνεδρίαση ξεκίνησε γύρω στις 10:50 (ώρα Ελλάδας) και αργότερα σήμερα αναμένεται να εκδοθεί η ετυμηγορία.

Amanda Knox

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας ακύρωσε το 2015 καταδικαστική απόφαση εις βάρος της Νοξ για τη δολοφονία της Κέρτσερ στην Περούτζια ολοκληρώνοντας έτσι ένα δικαστικό δράμα που διήρκεσε σχεδόν μια δεκαετία, στη διάρκεια της οποίας η Νοξ κρίθηκε δύο φορές ένοχη.

Η άγρια δολοφονία της 21χρονης Κέρτσερ και οι αλλεπάλληλες δίκες έδωσαν τροφή στον ταμπλόιντ Τύπο και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και αποτέλεσαν έμπνευση για βιβλία και ταινίες.

Η φυλάκιση της Νοξ και η καταδίκη για συκοφαντική δυσφήμιση

Η Νοξ, η οποία πέρασε τέσσερα χρόνια σε φυλακή της Ιταλίας, και τελικώς απαλλάχτηκε από την κατηγορία του φόνου μαζί με τον Ιταλό πρώην σύντροφό της Ραφαέλε Σολετσίτο, αντιμετωπίζει τώρα νέα δίκη σχετικά με την καταδικαστική απόφαση για συκοφαντική δυσφήμηση.

Στη Νοξ είχε επιβληθεί τριετής ποινή φυλάκισης για ψευδή εμπλοκή του Κονγκολέζου ιδιοκτήτη μπαρ, Πάτρικ Λουμούμπα, στη δολοφονία της Κέρτσερ.

Η ποινή δεν είχε πρακτικά κάποιον αντίκτυπο, καθώς η Νοξ είχε ήδη εκτίσει ποινή φυλάκισης.

Ο Λουμούμπα κρατήθηκε για δύο εβδομάδες το 2007 προτού αφεθεί ελεύθερος.

Η Νοξ είχε πει ότι τον κατονόμασε έπειτα από πιέσεις που της άσκησε η αστυνομία κατά τη διάρκεια της ανάκρισής της.

"Όταν η Αμάντα κατηγόρησε τον Πάτρικ, εκείνος έγινε γνωστός παντού ως το τέρας της Περούτζια", είπε σήμερα στους δημοσιογράφους ο δικηγόρος του Λουμούμπα, ο Κάρλο Πατσέλι, προσθέτοντας ότι το Εφετείο πρέπει σήμερα να επικυρώσει την καταδικαστική απόφαση εις βάρος της Νοξ. Ο ίδιος ο Λουμούμπα δεν βρισκόταν στο δικαστήριο.

Το 2019, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε ότι η Νοξ δεν είχε λάβει επαρκή νομική εκπροσώπηση ή επαγγελματία διερμηνέα κατά την ανάκρισή της, λέγοντας ότι η μεταχείρισή της «έθεσε σε κίνδυνο το δίκαιο χαρακτήρα της διαδικασίας στο σύνολό της» και διέταξε νέα δίκη για την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμησης.

Ο Ρούντι Γκέντε από την Ακτή Ελεφαντοστού καταδικάστηκε σε 16 χρόνια ποινή κάθειρξης για τη δολοφονία της Κέρτσερ σε μια απόφαση που ανέφερε ότι είχε δράσει μαζί με μη κατονομαζόμενους συνεργούς. Το 2021 αποφυλακίστηκε πρόωρα.

Το χρονικό της υπόθεσης Νοξ

Μέρεντιθ Κέρτσερ, λεγόταν η φοιτήτρια από το Λιντς, που, την 1η Νοεμβρίου του 2007 βρέθηκε άγρια δολοφονημένη, στο δωμάτιο που μοιραζόταν με την Αμερικανίδα Νοξ στην Περούτζια. Το 2009, η Νοξ και ο τότε σύντροφό της Ραφαέλ Σολετσίτο, κρίθηκαν ένοχοι από το δικαστήριο της Ιταλίας για τον φόνο της.

Το όπλο του εγκλήματος, ένα μαχαίρι κουζίνας, βρέθηκε στο σπίτι του Σολέτσιτο. Επάνω του εντοπίστηκαν ίχνη DNA της Νοξ. Ωστόσο, το στοιχείο αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ισχυρή απόδειξη ενοχής, αφού πρόκειται για κινητό αντικείμενο. Παρόλα αυτά, και οι δυο καταδικάστηκαν και η Νοξ έμεινε στη φυλακή επί τέσσερα χρόνια.

Raffaele Sollecito

Τον Οκτώβριο του 2011, αθωώθηκαν σε δεύτερο βαθμό. Αυτή η απόφαση ακυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο τον Μάρτιο του 2013. Mετά την απελευθέρωσή της, η Νοξ επέστρεψε στη γενέτειρά της, το Σιάτλ των ΗΠΑ, και δεν ήταν παρούσα στη νέα δίκη, δηλώνοντας πως μόνο με τη βία θα μπορούσαν να την οδηγήσουν ξανά πίσω από τα κάγκελα.

Τον Ιανουάριο του 2014, το εφετείο της Φλωρεντίας επικύρωσε την αρχική καταδικαστική απόφαση του 2009. Η Νοξ άσκησε και πάλι έφεση, επιμένοντας στην αθωότητά της. Στις 27 Μαρτίου του 2015, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας έκρινε αθώους τόσο την ίδια όσο και τον πρώην σύντροφό της. Τελικά, οριστικά σε δεκαέξι χρόνια κάθειρξη για ανθρωποκτονία και σεξουαλική επίθεση για τη συγκεκριμένη υπόθεση καταδικάστηκε ένας άστεγος, υπήκοος Ακτής Ελεφαντοστού, ο Ρούντι Γκουέντε, αποτυπώματα του οποίου εντοπίστηκαν στη σκηνή του εγκλήματος. Σύμφωνα με τους δικαστές, ο άστεγος δεν έδρασε μόνος του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

