Η αμερικανική αλυσίδα fast food McDonald's δεν έχει πλέον το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τον όρο «Big Mac» για τα προϊόντα πουλερικών καθώς έχασε τη δίκη με τον αντίπαλό της Supermac.

Η Supermac που βρίσκεται σε μακροχρόνια διαμάχη για το εμπορικό σήμα της αμερικανικής αλυσίδας κέρδισε σήμερα μερικώς τη δίκη στο ανώτατο δικαστήριο της Ευρώπης, όπως γράφουν ξένα ειδησιογραφικά μέσα και πρακτορεία, μεταξύ των οποίων το Reuters και το Bloomberg.

Η απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου με έδρα το Λουξεμβούργο επικεντρώθηκε στην προσπάθεια της Supermac το 2017 να ανακαλέσει τη χρήση της McDonald's του ονόματος Big Mac που είχε καταχωρίσει η αμερικανική εταιρεία το 1996 για προϊόντα και υπηρεσίες κρέατος και πουλερικών που παρέχονται σε εστιατόρια.



Το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) απέρριψε την αίτηση ανάκλησης της Supermac και επιβεβαίωσε τη χρήση του όρου από τη McDonald's για σάντουιτς με κρέας και κοτόπουλο, με αποτέλεσμα η ιρλανδική εταιρεία να αμφισβητήσει την απόφαση.

Η Supermac's, η οποία άνοιξε τα πρώτα της εστιατόρια στο Γκάλγουεϊ το 1978, πουλά μπιφτέκια με βοδινό και κοτόπουλο, καθώς και τηγανητές κοτομπουκιές και σάντουιτς.

Το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε τα επιχειρήματα της McDonald's και ακύρωσε εν μέρει και τροποποίησε την απόφαση του EUIPO.

«Η McDonald's χάνει το εμπορικό σήμα της ΕΕ Big Mac όσον αφορά τα προϊόντα πουλερικών», αποφάνθηκαν οι δικαστές.

«Το McDonald's δεν έχει αποδειχθεί πραγματική χρήση εντός μιας συνεχούς περιόδου πέντε ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες», ανέφεραν.

Η McDonald's δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Η απόφαση μπορεί να προσβληθεί στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ανώτατο δικαστήριο της Ευρώπης.

Πηγή: skai.gr

