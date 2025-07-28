Μαρινάκης για τη συμμετοχή της Ελλάδας στο SAFE: Η κυβέρνηση συνεχίζει να ενισχύει την αποτρεπτική ισχύ

«Τη συμμετοχή της χώρας μας στον χρηματοδοτικό μηχανισμό SAFE στο πλαίσιο του ReARM Europe ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός νωρίτερα με ανάρτησή του», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Όπως είπε, «αύριο η Ελλάδα πρόκειται να καταθέσει την πρότασή της για ένταξη στον μηχανισμό διεκδικώντας χαμηλότοκα δάνεια ύψους τουλάχιστον 1,2 δισ. ευρώ. Η κυβέρνησή μας συνεχίζει να ενισχύει την αποτρεπτική ισχύ και την επιχειρησιακή ικανότητα των ενόπλων δυνάμεων με σχέδιο, σοβαρότητα και στρατηγική ευθύνη. Αξιοποιούμε στο έπακρο τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά εργαλεία στήριξης, εργαλεία για τη διαμόρφωση των οποίων πρωταγωνιστήσαμε, όπως για την ενεργοποίηση της εθνικής ρήτρας διαφυγής για την ενίσχυση της άμυνας η οποία μας διασφαλίζει δημοσιονομικό χώρο που θα αξιοποιηθεί πλήρως για την υλοποίηση του μακροπρόθεσμου προγράμματος αμυντικών εξοπλισμών, τόνισε ο Κυρ. Μητσοτάκης».

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Τη συμμετοχή της χώρας μας στον χρηματοδοτικό μηχανισμό SAFE στο πλαίσιο του ReARM Europe ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα με ανάρτησή του. Αύριο, η Ελλάδα πρόκειται να καταθέσει την πρότασή της για ένταξη στο μηχανισμό, διεκδικώντας χαμηλότοκα δάνεια ύψους τουλάχιστον 1,2 δισ. ευρώ. Η κυβέρνησή μας συνεχίζει να ενισχύει την αποτρεπτική ισχύ και την επιχειρησιακή ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων με σχέδιο, σοβαρότητα και στρατηγική ευθύνη.

«Αξιοποιούμε στο έπακρο τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά εργαλεία στήριξης -εργαλεία για τη διαμόρφωση των οποίων πρωταγωνιστήσαμε. Όπως για την ενεργοποίηση της εθνικής ρήτρας διαφυγής για την ενίσχυση της άμυνας, η οποία μας διασφαλίζει δημοσιονομικό χώρο που θα αξιοποιηθεί πλήρως για την υλοποίηση του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Αμυντικών Εξοπλισμών», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η ένταξή μας στον SAFE ενισχύει έναν ήδη δυναμικό σχεδιασμό στο πλαίσιο του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Αμυντικών Εξοπλισμών, το οποίο ενώ είχε ήδη διαμορφωθεί στα 28,8 δισ. ευρώ, πλέον αυξάνεται στα 30 δισ. ευρώ για την περίοδο 2025-2036. Η επέκταση του εξοπλιστικού προγράμματος ενισχύει την ελληνική αμυντική και τεχνολογική βιομηχανία, δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για επενδύσεις, παραγωγικές συνεργασίες και νέες θέσεις εργασίας, αυξάνει την προστιθέμενη εγχώρια αξία και οδηγεί σε μεγαλύτερη εθνική αυτονομία.

Η χώρα μας, όπως και ολόκληρη η Ευρώπη, δοκιμάζεται και φέτος από ακραία καιρικά φαινόμενα. Η παρατεταμένη περίοδος ξηρασίας, οι υψηλές θερμοκρασίες που διαρκούν για μέρες και οι ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι -με ριπές που ξεπέρασαν ακόμη και τα 8 μποφόρ- συνέθεσαν, τις προηγούμενες ημέρες, ένα εξαιρετικά επικίνδυνο σκηνικό, το οποίο ευνόησε την εκδήλωση και την ταχύτατη εξάπλωση πυρκαγιών.

Ήδη, η χώρα έχει τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού μία φορά τον Ιούνιο και δύο φορές μέσα στον Ιούλιο, με την τελευταία να καταγράφεται μόλις προχθές, το Σάββατο 26 Ιουλίου. Από την περασμένη Τρίτη 22 Ιουλίου έως και σήμερα, έχουν ξεσπάσει 236 αγροτοδασικές πυρκαγιές, εκ των οποίων ορισμένες, ιδιαίτερα στα Κύθηρα, στη Μεσσηνία, στη Δροσοπηγή Αττικής, στην Εύβοια και στον Φενεό Κορινθίας, έλαβαν γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις, λόγω των δυσμενών αυτών συνθηκών.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κλήθηκαν να επιχειρήσουν κάτω από εξαιρετικά αντίξοες και εξαντλητικές συνθήκες. Παρά την ένταση των φαινομένων, οι πυροσβέστες έδωσαν έναν τεράστιο αγώνα σε πολλά μέτωπα ταυτόχρονα, καταφέρνοντας, σε αρκετές περιπτώσεις, να περιορίσουν τα χειρότερα, παρά τις σημαντικές ζημιές. Στο έργο τους συνέδραμαν και οι εθελοντές, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα.

Οι περισσότερες δυνάμεις απασχολήθηκαν στην πυρκαγιά στον Φενεό, όπου επιχείρησαν 360 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος, 75 οχήματα ομάδα του Πυροσβεστικού Σώματος, με drοnes, πλήθος εθελοντών και το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο "ΟΛΥΜΠΟΣ", ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 22 αεροσκάφη και 15 ελικόπτερα.

Στην Δροσοπηγή Αττικής επιχείρησαν 220 πυροσβέστες με 8 ομάδες δασοκομάντος και 69 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 7 ελικόπτερα και 10 αεροσκάφη, στην Πολυθέα Μεσσηνίας επιχείρησαν 100 πυροσβέστες με 5 ομάδες δασοκομάντος, 30 οχήματα, 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ στην Εύβοια, 135 πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντος, και για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 6 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα.

Η Ελλάδα απηύθυνε αίτημα για βοήθεια μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας, στο οποίο ανταποκρίθηκε άμεσα η Ιταλία, αποστέλλοντας το βράδυ της χθεσινής ημέρας δύο αεροσκάφη τύπου Canadair.

Παράλληλα, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής διερευνά τα αίτια των πυρκαγιών. Στην περιοχή της Βόλβης έχει ήδη ταυτοποιηθεί ένα άτομο που φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά με τρακτέρ και αναζητούνταν στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Επίσης, έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις για επικίνδυνες θερμές εργασίες και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.

Παραμένουμε σε συνεχή επιφυλακή λαμβάνοντας υπόψη τις επικίνδυνες καιρικές συνθήκες οι οποίες ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και ζητάμε από τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών αποφεύγοντας τις ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν σε εκδήλωση εστίας φωτιάς.

Οριστική λύση στο θεμελιώδες ζήτημα της νομικής προσωπικότητας της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά στην Ελλάδα δίνει νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

«Πρόκειται για μια ιστορική πρωτοβουλία που αποδίδει, για πρώτη φορά μετά από 15 αιώνες, σαφή νομική υπόσταση σε έναν μοναδικό θρησκευτικό και πολιτιστικό θεσμό, με σεβασμό στην αυτονομία και το εκκλησιαστικό της καθεστώς. Αποδεικνύουμε, εμπράκτως, ότι η Ελλάδα αποτελεί κοιτίδα της Ορθοδοξίας» δήλωσε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη.

Ταυτόχρονα, το νομοσχέδιο προβλέπει ενίσχυση του κοινωφελούς έργου των εκκλησιαστικών ιδρυμάτων και ενίσχυση των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και τα Τμημάτων Θεολογικών Σχολών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με τη διευκόλυνση φοίτησης σε αυτά αλλοδαπών - αλλογενών φοιτητών. Τέλος, με το παρόν σχέδιο νόμου καταργείται το αναχρονιστικό νομοθετικό πλαίσιο για την αδειοδότηση χώρων λατρείας, που ίσχυε από τη Μεταξική περίοδο.

Τη δημιουργία ενός Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος για την καταγραφή, διαχείριση και πληρωμή παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του Συστήματος συμπεριλαμβάνονται τα εξής: ψηφιακή έκδοση πράξεων βεβαίωσης παράβασης, διασύνδεση με ΑΑΔΕ, Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, ΕΛ.ΑΣ., δυνατότητα υποβολής ενστάσεων μέσω βιντεοκλήσης και πληρωμής ηλεκτρονικά.

Επιπλέον, προβλέπεται η εγκατάσταση ενός νέου δικτύου καμερών και συγκεκριμένα:

* 2.000 σε αστικά οδικά δίκτυα

* 500 σε λεωφορεία Ο.Σ.Υ.

* 388 από την Περιφέρεια Αττικής.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα έσοδα από πρόστιμα θα κατευθύνονται σε δράσεις ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας. Το Σύστημα σέβεται, πλήρως, τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και έχει ως στόχο την πρόληψη, την αποτελεσματική καταγραφή και τη δίκαιη αντιμετώπιση των παραβάσεων, με σεβασμό στον πολίτη και τη νομιμότητα.

Ρεκόρ 15ετίας καταγράφηκε στις καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων τον Ιούνιο, φτάνοντας τα 204,5 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Επί της ουσίας, προκύπτει πως τα οφέλη από τον τουρισμό και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της οικονομίας οδήγησαν σε τόνωση του διαθέσιμου εισοδήματος, η οποία διοχετεύτηκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Αυτή η εξέλιξη δείχνει, με το πλέον ξεκάθαρο τρόπο, τόσο το περιθώριο αποταμίευσης που υπάρχει πια στην Ελλάδα όσο και τη σταθερή εμπιστοσύνη των πολιτών στην εγχώρια οικονομία.

Υπενθυμίζεται πως την περίοδο της κρίσης οι συνολικές καταθέσεις είχαν υποχωρήσει μέχρι και κάτω από τα 120 δισεκατομμύρια, ιδίως μετά την άτακτη φυγή κεφαλαίων που έπληξε τη χώρα λίγο πριν την πρώτη εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, το 2015, και συνεχίστηκε κατά την πρώτη διετία της διακυβέρνησης Τσίπρα.

Την ίδια ώρα, από στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει πως το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών ενισχύθηκε κατά 0,7% το πρώτο τρίμηνο του έτους, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, πριν καν υλοποιηθεί η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού την 1η Απριλίου.

Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την κάλυψη των αναγκών προσωρινής στέγασης των κατοίκων που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 στις εξής περιοχές:

* Περιφέρεια Θεσσαλίας: για τις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων

* Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: για τις Περιφερειακές Ενότητες Φθιώτιδας και Εύβοιας

* Περιφέρεια Αττικής: για την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν προς τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2025. Η συγκεκριμένη προθεσμία αφορά όλα τα τρίμηνα που έχουν παρέλθει έως και τη δημοσίευση της Απόφασης ανεξαρτήτως αν έχουν εγκριθεί προηγούμενες αιτήσεις ή όχι.

Κατ' αυτό τον τρόπο, δίνεται επιπλέον χρόνος για την υποβολή των δικαιολογητικών και σε όσους έχουν χάσει τις αρχικές προθεσμίες, αλλά έχουν ήδη λάβει επίδομα για το πρώτο ή και επόμενα τρίμηνα μέσω των διαδικασιών «επίσπευσης» ή «εμπροσθοβαρούς επιδότησης».

Αύριο, Τρίτη 29 Ιουλίου, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην Βουλή στην συζήτηση για την λήψη απόφασης επί της πρότασης βουλευτών της ΚΟ ΝΔ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής «που θα διερευνήσει όλα τα ζητήματα που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, με γνώμονα την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παραγωγούς της χώρας».

Την Πέμπτη 31 Ιουλίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρευρεθεί στην τελετή για τη παράδοση 65 χιλιομέτρων του αυτοκινητοδρόμου Πατρών - Πύργου».

