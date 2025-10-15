Η Γερμανία θα χρηματοδοτήσει ένα πακέτο όπλων των ΗΠΑ για την Ουκρανία ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους σε συνάντηση της λεγόμενης ομάδας Ράμσταϊν των συμμάχων του Κιέβου στις Βρυξέλλες την Τετάρτη.

Το πακέτο θα περιλαμβάνει συστήματα αεράμυνας, πυραύλους Patriot RTX.N, συστήματα ραντάρ, πυραύλους ακριβείας και πυρομαχικά, είπε, προσθέτοντας ότι η πρόσθετη γερμανική στρατιωτική βοήθεια συνολικά ανέρχεται σε πάνω από δύο δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο Πιστόριους ανακοίνωσε επίσης την παράδοση δύο ακόμη συστημάτων αεράμυνας IRIS-T, τα οποία περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό πυραύλων και πυραύλους αεράμυνας ώμου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.