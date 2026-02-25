Γερμανία: Ταχύτερη ένταξη προσφύγων στην αγορά εργασίας

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η γερμανική κυβέρνηση σχεδιάζει να μειώσει τον χρόνο αναμονής για την πρόσβαση των αιτούντων άσυλο στην αγορά εργασίας από έξι σε τρεις μήνες.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ ανέφερε ότι έχει καταρτίσει ένα «άμεσο σχέδιο απασχόλησης» για να επιταχύνει την ένταξη των προσφύγων στην αγορά εργασίας.

Οι αιτούντες άσυλο θα μπορούν να εργαστούν ακόμη και αν η αίτησή τους βρίσκεται υπό εξέταση, βασιζόμενοι σε θετικά αποτελέσματα μελετών για την κοινωνική ένταξη των προσφύγων από την Ουκρανία.

Ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ δήλωσε ότι θέλει να επιταχύνει την ένταξη των αιτούντων άσυλο στη γερμανική αγορά εργασίας. Σε συνέντευξή του στην κυριακάτικη Bild, ανέφερε ότι έχει καταρτίσει ένα «άμεσο σχέδιο απασχόλησης», το οποίο θα επιτρέπει στους αιτούντες άσυλο να εργάζονται ήδη μετά από τρεις μήνες παραμονής στη Γερμανία. Πρόκειται για μια απόφαση που έρχεται μετά τη δημοσίευση νέας μελέτης την περασμένη εβδομάδα, η οποία καταδεικνύει ότι τα γερμανικά μέτρα στήριξης των προσφύγων από την Ουκρανία και το Επίδομα του Πολίτη είχαν θετική επίδραση στην κοινωνική τους ένταξη στη χώρα.



«Όποιος έρχεται εδώ θα πρέπει να μπορεί να εργάζεται. Και μάλιστα αμέσως», δήλωσε ο Ντόμπριντ. «Η καλύτερη μορφή κοινωνικής ένταξης είναι η ένταξη στον κόσμο της εργασίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι μετανάστες θα μπορούν να αρχίζουν να εργάζονται ακόμα και αν οι αιτήσεις ασύλου τους βρίσκονται ακόμη υπό εξέταση.Εκπρόσωπος του Ντόμπριντ δήλωσε, ωστόσο, στην Bild ότι το αν ένας αιτών άσυλο επιλέξει να εργαστεί ή όχι δεν θα επηρεάζει την έκβαση της αίτησής του. Πρόσθεσε ότι όσοι εργάζονται θα μπορούν κατά κανόνα να διατηρούν τα εισοδήματά τους, ενώ τυχόν έσοδα θα συμψηφίζονται με τα κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν.«Κλειδί» η εκμάθηση γλώσσαςΟ επικεφαλής του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών (DIW), Μαρσέλ Φράτσερ, χαιρετίζει το σχέδιο ως «έξυπνο, αν και αργοπορημένο», τονίζοντας ότι μία τέτοια απόφαση ενδέχεται να δώσει αναγκαία ώθηση στη γερμανική οικονομία. Η οργάνωση Pro Asyl θεωρεί πως τα σχέδια του συνασπισμού για μείωση της απαγόρευσης εργασίας από τους έξι στους τρεις μήνες δεν αναμένεται να επιφέρουν ουσιαστική αλλαγή.Ο εκπρόσωπος για θέματα προσφυγικής πολιτικής, Τάρεκ Αλαόους, τόνισε ότι η εξαγγελία Ντόμπριντ μπορεί να αποτελέσει πραγματική πρόοδο, μόνο εφόσον καταργηθούν συνολικά οι απαγορεύσεις εργασίας και διασφαλιστεί η επαρκής πρόσβαση των ανθρώπων σε μαθήματα γλώσσας και σεμινάρια με στόχο την κοινωνική ένταξη. Η εκμάθηση της γλώσσας, όπως υπογράμμισε, αποτελεί το βασικό κλειδί για την ένταξη στην αγορά εργασίας.Πηγές: Bild, dpa, KNA

