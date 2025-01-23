Γερμανία: Συντάξεις «θυμάτων πολέμου» εξακολουθούν να εισπράττουν πρώην στρατιώτες των SS

Το γερμανικό κράτος εξακολουθεί να καταβάλλει συντάξεις θυμάτων πολέμου σε πρώην στρατιώτες των SS, σύμφωνα με στοιχεία του περιοδικού Stern και του ιστότοπου «Frag den Staat».

Όπως αναφέρει το περιοδικό, διασταυρώθηκαν οι πληροφορίες για τέσσερις περιπτώσεις πρώην στρατιωτών των SS. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στο τέλος του 2023 ελάμβαναν σύνταξη θυμάτων πολέμου 8.305 άτομα, εκ των οποίων τα 657 στο εξωτερικό. Οι συγκεκριμένες παροχές αφορούν όσους υπέστησαν μόνιμο τραυματισμό κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. «Περίπου το 5% αυτών των δικαιούχων είναι εγκληματίες πολέμου και όχι θύματα», δηλώνει στο Stern ο ιστορικός και εμπειρογνώμονας της ναζιστικής περιόδου Στέφαν Κλεμπ.

Το 1998 η Bundestag ψήφισε νόμο για την επανεξέταση των δικαιούχων προκειμένου να αποκλειστούν περιπτώσεις καταβολής σύνταξης σε άτομα που είχαν διαπράξει «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», ο κ. Κλεμπ περιγράφει ωστόσο τη συγκεκριμένη νομοθεσία ως «φύλλο συκής», καθώς, όπως λέει, στην πράξη δεν εφαρμόζεται.

Άγνοια των νέων για το Ολοκαύτωμα

Ταυτόχρονα, περίπου 80 χρόνια μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ειδικά οι νέοι γνωρίζουν όλο και λιγότερα για το Ολοκαύτωμα, σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας της Διάσκεψης Εβραϊκών Αξιώσεων (Jewish Claims Conference).

Στη Γαλλία το 46% των νέων 18-29 ετών δήλωσε ότι δεν είχε ακούσει ποτέ τον όρο «Σόα» (Shoah, Ολοκαύτωμα), στην Αυστρία το 14% και στην Ρουμανία το 15%. Στη Γερμανία το ίδιο δήλωσε και το 12% της ίδιας ηλικιακής ομάδας, ενώ το 40% δήλωσε ότι δεν γνώριζε ότι κατά την διάρκεια της ναζιστικής περιόδου δολοφονήθηκαν περίπου 6 εκατομμύρια Εβραίοι, το 15% ότι τα θύματα ήταν λιγότερα από 2 εκατομμύρια και το 2% ότι το Ολοκαύτωμα «δεν συνέβη ποτέ».

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, η οποία διενεργήθηκε στις ΗΠΑ, στη Βρετανία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Πολωνία, στην Ουγγαρία και στη Ρουμανία, οι νέοι εκλήθησαν να απαντήσουν εάν ανησυχούν ότι κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να επαναληφθεί στις μέρες μας. Θετικά απάντησε το 76% στις ΗΠΑ, το 69% στη Βρετανία, το 63% στη Γαλλία, το 62% στην Αυστρία και το 61% στη Γερμανία.

«Η ανησυχητική αύξηση της αντισημιτικής λεκτικής και σωματικής βίας που παρατηρούμε στη Γερμανία έχει τις ρίζες της σε μεγάλο βαθμό στην παραπληροφόρηση και στην ελλιπή ενημέρωση για το Ολοκαύτωμα», δήλωσε ο πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Εβραίων της Γερμανίας Γιόζεφ Σούστερ και κάλεσε τους πολίτικους και τα ΜΜΕ να ενεργήσουν προκειμένου να καλύψουν αυτό το κενό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

