Τουρκία: Ισχυρή έκρηξη σε διυλιστήριο της Σμύρνης - Δείτε βίντεο

Η έκρηξη σημειώθηκε στα διυλιστήρια της εταιρείας Tupras, στην περιοχή Αλίαγα της Σμύρνης 

Εκρηξη Σμύρνη

Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:00 στα διυλιστήρια της εταιρείας Tupras, στην περιοχή Αλίαγα της Σμύρνης, όπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Σημειώνεται πως στα ίδια διυλιστήρια είχε σημειωθεί έκρηξη και το 2017 με τέσσερις νεκρούς και έναν τραυματία.

