Η Ρωσία πίσω από τη συντριβή αεροπλάνου στο Βίλνιους;

Σε συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους στις 5:30 το πρωί, λίγα χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο του Βίλνιους, στην Λιθουανία έχασε τη ζωή του ένα μέλος του τετραμελούς πληρώματος. Το αεροσκάφος της ισπανικής Swiftair πραγματοποιούσε πτήση για λογαριασμό της εταιρείας DHL. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για τρομοκρατικό χτύπημα ή δολιοφθορά, δήλωσε ο Λιθουανός υπουργός Άμυνας Λαουρίνας Κασκιούνας σε δημοσιογράφου, προσθέτοντας ότι οι έρευνες θα διαρκέσουν «μια περίπου εβδομάδα».



Στην έρευνες συμμετέχουν και ειδικοί από την γερμανική υπηρεσία αεροπορικών δυστυχημάτων, ανακοίνωσε στο Βερολίνο το ομοσπονδιακό υπουργείο Μεταφορών.



Σε δηλώσεις του ο επικεφαλής των λιθουανικών υπηρεσιών πληροφοριών Ντάριους Γαουνίσκις τόνισε σε μέσα ενημέρωσης της χώρας του: «Είχαμε προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να συμβεί κάτι τέτοιο. Αντιμετωπίζουμε μια ολοένα αυξανόμενη επιθετικότητα από πλευράς Ρωσίας». Πρόσθεσε ωστόσο ότι είναι πρόωρο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Πακέτα με εμπρηστικούς μηχανισμούς

Μετά από πυρκαγιές πακέτων σε ταχυδρομικές αποθήκες διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών συνελήφθησαν στις αρχές Νοεμβρίου στη Λιθουανία ύποπτοι για συμμετοχή στην αποστολή δεμάτων με εμπρηστικούς μηχανισμούς σε δυτικές χώρες. Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Λιθουανίας βλέπει πάντως ρωσικό δάκτυλο πίσω από τα περιστατικά.



Στα τέλη Αυγούστου έγινε γνωστό ότι οι γερμανικές αρχές ασφαλείας, όπως η Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος και η Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος, προειδοποιούν για «μη συμβατικούς εμπρηστικούς μηχανισμούς» που αποστέλλονται από αγνώστους μέσω παρόχων ταχυδρομικών υπηρεσιών.



Αφετηρία για τις προειδοποιήσεις των γερμανικών αρχών ήταν το περιστατικό του περασμένου Ιουλίου με ένα δέμα, το οποίο λίγο μετά την άφιξή του αεροπορικώς από χώρες της Βαλτικής στο κέντρο logistics της DHL στη Λειψία, πήρε φωτιά προκαλώντας μικρής έκτασης υλικές ζημιές.

«Πιθανή ρωσική δολιοφθορά»

Ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε και στην Μεγάλη Βρετανία, όταν πακέτο κάηκε σε αποθήκη της DHL τον Ιούλιο και στην Πολωνία, όπου δέμα προκάλεσε πυρκαγιά σε φορτηγό της γερμανικής DHL. Στις αρχές Οκτωβρίου, ο επικεφαλής των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών Κεν ΜακΚάλουμ προειδοποίησε για ρωσικές πράξεις δολιοφθοράς και εμπρησμού.



Η Μόσχα θέλει να προκαλέσει «χάος» στις χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία, δήλωσε ο βρετανός αξιωματούχος. Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής ελέγχου των υπηρεσιών πληροφοριών Ρόντεριχ Κιζεβέτερ, από το κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών, δήλωσε στην εφημερίδα Handelsblatt ότι η Ρωσία είναι πολύ πιθανό να κρύβεται πίσω από την συντριβή του αεροσκάφους της Swiftair.



«Ακόμα και αν η υπόθεση δεν έχει διαλευκανθεί, είναι τουλάχιστον πιθανό να πρόκειται για ρωσική δολιοφθορά και άρα τρομοκρατικό πλήγμα, μιας και οι υπηρεσίες πληροφοριών είχαν προειδοποιήσει σχετικά».



