Γερμανία: Στο Ισραήλ βρίσκεται ο ΥΠΕΞ Βάντεφουλ για την πρώτη του επίσκεψη

Ο νέος υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ, έφτασε χθες Σάββατο στο Ισραήλ για την πρώτη του επίσκεψη στο εξωτερικό μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Ο Βάντεφουλ συναντήθηκε με συγγενείς των Ισραηλινών ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς, ενώ είχε δείπνο με τον Ισραηλινό ομόλογό του Γκίντεον Σάαρ στο Τελ Αβίβ. Προτού αναχωρήσει για το Ισραήλ ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών είχε ζητήσει να διεξαχθούν άμεσα διαπραγματεύσεις για εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, με δεδομένη την καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα.

«Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα έχει γίνει τώρα ανυπόφορη», τόνισε. «Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητες επειγόντως σοβαρές διαπραγματεύσεις για μια εκεχειρία, με στόχο και την απελευθέρωση των ομήρων και όρους για την παροχή βοήθειας στον λαό της Γάζας», πρόσθεσε.

Εξάλλου ο Βάντεφουλ επανέλαβε τη στήριξη της Γερμανίας στη λύση των δύο κρατών. «Η προοπτική της λύσης των δύο κρατών, βάσει της οποίας ένα παλαιστινιακό κράτος θα συνυπάρχει ειρηνικά δίπλα στο Ισραήλ – όσο μακρινή κι αν μοιάζει-, παραμένει η καλύτερη ευκαιρία για ειρήνη και ασφάλεια για το Ισραήλ και τους γείτονές του», σημείωσε, ενώ υπογράμμισε ότι «δεν πρέπει να υπάρξουν εμπόδια».

Τόσο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και η Χαμάς αντιτίθενται σε αυτή τη λύση. Σήμερα ο Βάντεφουλ είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί με τον Νετανιάχου και τον Σάαρ στο Ισραήλ, όπως και με τον Παλαιστίνιο πρωθυπουργό Μοχάμεντ Μουστάφα στη Ραμάλα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Επίσης ο Γερμανός υπουργός σκοπεύει να επισκεφθεί το μνημείο του Ολοκαυτώματος Γιαντ Βασέμ στην Ιερουσαλήμ.

Ο Βάντεφουλ δήλωσε ότι θα ρωτήσει τους Ισραηλινούς αξιωματούχους για «τους στρατηγικούς στόχους των στρατιωτικών επιχειρήσεων, οι οποίες εντάθηκαν εκ νέου» από τις 18 Μαρτίου όταν το Ισραήλ επανέλαβε τον βομβαρδισμό της Λωρίδας της Γάζας.

Η επίσκεψη Βάντεφουλ πραγματοποιείται την ώρα που γιορτάζονται τα 60 χρόνια διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Γερμανίας και Ισραήλ. Σήμερα ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ αναμένεται στο Βερολίνο για επίσημη επίσκεψη. Ο Χέρτσογκ θα επιστρέψει στο Ισραήλ την Τρίτη συνοδευόμενος από τον Γερμανό ομόλογό του Φρανκ- Βάλτερ Στάινμαϊερ.

Πηγή: skai.gr

