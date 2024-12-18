Γερμανία: Σε ιστορικό υψηλό οι εξαγωγές όπλων

Σε ιστορικό υψηλό έφθασαν φέτος οι εξαγωγές όπλων από τη Γερμανία, κυρίως λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας, η γερμανική κυβέρνηση είχε έως χθες εγκρίνει εξαγωγές όπλων αξίας 13,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, τις περισσότερες από ποτέ. Το 2023 οι αντίστοιχες εξαγωγές ανήλθαν σε 12,2, δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο βασικός αποδέκτης των εξαγωγών είναι η Ουκρανία, για την οποία προορίζονται οπλικά συστήματα αξίας 8,1 δισεκατομμυρίων. «Ο αριθμός υπογραμμίζει ότι εξακολουθούμε να στεκόμαστε σθεναρά στο πλευρό της Ουκρανίας» επισήμανε το υπουργείο. Οι υπόλοιποι πελάτες της γερμανικής αμυντικής βιομηχανίας ήταν η Σιγκαπούρη, οι ΗΠΑ, η Τουρκία και η Ινδία.

Ο υφυπουργός Οικονομίας Μπέρνχαρντ Κλούτιγκ διευκρίνισε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εφαρμόζει ιδιαίτερα περιοριστική πολιτική στις εξαγωγές όπλων, στην περίπτωση ωστόσο της Ουκρανίας γίνεται εξαίρεση, καθώς «η στρατιωτική βοήθεια εκεί είναι και προς το δικό μας συμφέρον ασφάλειας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

