Γερμανία: Κινέζος συνελήφθη να φωτογραφίζει την ναυτική βάση του Κιέλου - Έρευνα για κατασκοπεία

Ένας Κινέζος υπήκοος συνελήφθη πριν από λίγες ημέρες με την υποψία της κατασκοπείας κοντά σε ναυτική βάση των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων στο Κίελο, μετέδωσε το δημόσιο δίκτυο WDR.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο άνδρας συνελήφθη στις 9 Δεκεμβρίου ενώ τραβούσε φωτογραφίες στη ναυτική βάση στο λιμάνι του Κιέλου και εξακολουθεί να κρατείται. Αρχικά συνελήφθη από το προσωπικό ασφαλείας της βάσης, αλλά κατόπιν παραδόθηκε στην αστυνομία και την έρευνα διεξάγει το Γραφείο της Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος στο Σλέσβιγκ-Χολστάιν σε συνεργασία με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Στρατιωτικής Αντικατασκοπείας (BAMAD), η οποία στην τελευταία της έκθεση είχε επισημάνει ότι «το ενδιαφέρον της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για πληροφορίες σχετικά με την Bundeswehr παραμένει υψηλό». Στην ίδια έκθεση ανέφερε ακόμη ότι «η Κίνα φιλοδοξεί να είναι ο παγκόσμιος οικονομικός και στρατιωτικός ηγέτης έως το 2049 και για (να πετύχει) αυτόν τον στόχο, θα χρησιμοποιήσει μέσα κυβερνοκατασκοπείας, υβριδικά αλλά και κλασικά μέσα κατασκοπείας».

Όπως σημειώνει το WDR, στο Κίελο υπάρχει εδώ και καιρό έντονη ανησυχία για την ασφάλεια της ναυτικής βάσης, καθώς εκεί δεν φιλοξενούνται μόνο σημαντικά περιουσιακά στοιχεία του στρατού και του ναυτικού, αλλά και η έδρα της ThyssenKrupp για τη ναυπήγηση υποβρυχίων και το «Κέντρο Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Αβαθή και Περιορισμένα Ύδατα» του ΝΑΤΟ (COE CSW), το οποίο τελεί υπό γερμανική διοίκηση.

Ενδεικτική της έντονης ανησυχίας για την κινεζική κατασκοπεία στην Βαλτική Θάλασσα είναι και η ακύρωση, πέρυσι, της αδελφοποίησης της πόλης του Κιέλου με την κινεζική πόλη Τσινγκντάο, η οποία είχε αρχικά εγκριθεί από την γερμανική πόλη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

