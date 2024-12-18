Η Βρετανία καταδικάζει τις «απειλές» Μεντβέντεφ που είπε ότι δημοσιογράφοι των Times είναι «νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι»

Η βρετανική κυβέρνηση καταδίκασε σήμερα τις «απειλές» του Ρώσου πρώην προέδρου Ντμίτρι Μεντβέντεφ κατά της βρετανικής εφημερίδας The Times, η οποία σε κύριο άρθρο της χαρακτήρισε «νόμιμη» πράξη τη δολοφονία του Ρώσου αντιστρατήγου Ιγκόρ Κιρίλοφ.

Ο Κιρίλοφ σκοτώθηκε έξω από την πολυκατοικία όπου διέμενε μαζί με τον υπασπιστή του, όταν εξερράγη βόμβα που είχε τοποθετηθεί σε ηλεκτρικό πατίνι. Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), η οποία κατηγορεί τον Κιρίλοφ ότι ευθύνεται για τη χρήση χημικών όπλων εναντίον Ουκρανών στρατιωτών, κάτι το οποίο αρνείται η Μόσχα, ανέλαβε την ευθύνη για τη δολοφονία. Το Κρεμλίνο κατηγόρησε το Κίεβο για «τρομοκρατική ενέργεια» και ο Μεντβέντεφ δήλωσε ότι η ουκρανική ηγεσία θα υποστεί αντίποινα για τη δολοφονία αυτή.

Ο Μεντβέντεφ, αντιπρόεδρος του συμβουλίου ασφαλείας της Ρωσίας, έγραψε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι οι δημοσιογράφοι των Times είναι πλέον «νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι» αφού η εφημερίδα υπερασπίστηκε τη δολοφονία του αντιστρατήγου Ιγκόρ Κιρίλοφ.

«Οι δράστες εγκλημάτων κατά της Ρωσίας (...) έχουν πάντα συνεργούς. Και αυτοί είναι πλέον νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι. Ανάμεσά τους μπορεί να είναι τα αξιοθρήνητα τσακάλια των Times, που ως δειλοί κρύφτηκαν πίσω από κύριο άρθρο. Δηλαδή ολόκληρη η ομάδα διεύθυνσης έκδοσης», έγραψε ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, γνωστός για τις εμπρηστικές του δηλώσεις και τις απειλές που εκτοξεύει συχνά, ειδικά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Γι'αυτό λοιπόν να προσέχετε! Άλλωστε στο Λονδίνο τα πάντα μπορεί να συμβούν...», συμπλήρωσε ο Μεντβέντεφ.

Σε σημερινό τους άρθρο οι Times, μια κεντροδεξιά βρετανική εφημερίδα, έκρινε ότι η δολοφονία του Ρώσου αντιστρατήγου ήταν «πράξη αυτοάμυνας από την πλευρά μιας απειλούμενης χώρας». «Εκτός από εγκληματίας πολέμου, ο Κιρίλοφ ήταν ένας ψεύτης στην υπηρεσία της βαρβαρότητας», τονίζει το κύριο άρθρο, που αποτελεί και θέση της εφημερίδας.

Ο εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ κατήγγειλε τις δηλώσεις Μεντβέντεφ, λέγοντας ότι αυτές αποτελούν «το τελευταίο παράδειγμα μιας ρητορικής απελπισίας που προέρχεται από την κυβέρνηση του (Βλαντίμιρ) Πούτιν». «Σε αντίθεση με τη Ρωσία, η ελευθεροτυπία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της δημοκρατίας μας και λαμβάνουμε κάθε απειλή από τη Ρωσία πολύ σοβαρά», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Ο υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι χαρακτήρισε τα σχόλια του Ρώσου πρώην προέδρου ως «απειλές ενός τραμπούκου». «Οι εφημερίδες μας αντιπροσωπεύουν τις καλύτερες βρετανικές αξίες: την ελευθερία, τη δημοκρατία και την ανεξαρτησία τρόπου σκέψης. Στέκομαι στο πλευρό των Times», είπε ο Λάμι σε ανάρτηση στο X, που συνοδευόταν με μια φωτογραφία του ίδιου να διαβάζει αυτήν τη βρετανική εφημερίδα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο επέβαλε κυρώσεις τον Οκτώβριο κατά του στρατηγού Κιρίλοφ «για την ανάπτυξη βάρβαρων χημικών όπλων στην Ουκρανία».

Το Λονδίνο είναι ένας από τους σημαντικότερους στρατιωτικούς και οικονομικούς υποστηρικτές του Κιέβου από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

