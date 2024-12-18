Λογαριασμός
Το Παρίσι έχει αποδείξεις ότι η Ρωσία προσπαθεί να χειραγωγήσει τους influencers στη Γαλλία, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών

Ευρωπαίοι παραγωγοί περιεχομένου ήρθαν σε επαφή με άτομα που πρόσκεινται στις ρωσικές αρχές για να διαδώσουν φιλορωσική προπαγάνδα, έγραψε η Le Monde

influencers

Η Γαλλία έχει αποδείξεις ότι η Ρωσία προσπαθεί να χειραγωγήσει τους influencers (σ.σ επιδραστικές προσωπικότητες στο διαδίκτυο) στις ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών.

«Έχουμε αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι η Ρωσία επίσης προσπαθεί να χειραγωγήσει τους influencers στις ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη και καλούμε τους δημιουργούς περιεχομένου και τους συνδρομητές τους να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί σχετικά με αυτές τις απειλές στον δημόσιο μας διάλογο», δήλωσε ο Ζαν Νοέλ Μπαρό σε κοινοβουλευτική ακρόαση.

Η εφημερίδα Le Monde επικαλούμενη πηγή των γαλλικών μυστικών υπηρεσιών έγραψε σήμερα ότι περισσότεροι από 2.000 Ευρωπαίοι παραγωγοί περιεχομένου ήρθαν σε επαφή με άτομα που πρόσκεινται στις ρωσικές αρχές για να διαδώσουν φιλορωσική προπαγάνδα, εκ των οποίων 20, μεταξύ των οποίων εννέα Γάλλοι, δέχθηκαν να το πράξουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

