Πυρκαγιά σε ξενοδοχείο της Γερμανίας που φιλοξενούσε πρόσφυγες από την Ουκρανία

Πυρκαγιά κατέστρεψε σχεδόν ολοσχερώς ένα ξενοδοχείο που φιλοξενούσε ουκρανούς πρόσφυγες στη βορειοανατολική Γερμανία, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα, ενώ η αστυνομία προκρίνει το σενάριο εμπρησμού.

In northern #Germany, a hostel for #Ukrainian refugees burned down, there were 17 people in the building, they were not injured. The main police version is arson: on the day of the fire, the police had already arrived, because unknown people had drawn a swastika on the building. pic.twitter.com/aj192eeZLw