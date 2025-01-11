Γερμανία: Προβάδισμα με απώλειες για CDU/CSU και μικρή άνοδο για AfD δείχνει νέα δημοσκόπηση

Σταθερό προβάδισμα της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) αν και με απώλειες και άνοδο της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) δείχνει νέα δημοσκόπηση ενόψει των εκλογών της 23ης Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου INSA για λογαριασμό της Bild am Sonntag, CDU/CSU προηγούνται με 30% (-1), ενώ στην δεύτερη θέση «κλείνει» την ψαλίδα η AfD με 22% (+0,5) και στην τρίτη βρίσκεται το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 16% (+0,5). Ακολουθούν οι Πράσινοι με 13% (-0,5), η Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) με 6% (-0,5), ενώ το Κόμμα των Ελεύθερων Δημοκρατών παραμένει κάτω από το όριο εισόδου στην βουλή, με 4%, χωρίς μεταβολή του ποσοστού του.

