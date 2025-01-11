FT: Ο Πούτιν θα πιέσει για μπλόκο στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ στις συνομιλίες με τον Τραμπ

Οι κύριοι στόχοι του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν σε τυχόν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις περιλαμβάνουν το μπλόκο στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και τη μείωση της στρατιωτικής παρουσίας των συμμάχων στην ανατολική πλευρά, ανέφεραν οι Financial Times επικαλούμενοι έναν πρώην αξιωματούχο του Κρεμλίνου και μια πηγή που συζήτησε το θέμα με τον Πούτιν.

Η είδηση έρχεται καθώς το Κρεμλίνο έδειξε την προθυμία του για συνάντηση του Πούτιν με τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με σκοπό να καταλήξουν σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Δεν έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα σχέδια ή ημερομηνία, αν και η Μόσχα ανέφερε ότι οποιαδήποτε συνάντηση θα γίνει μόνο μετά την ορκωμοσία του Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου.

Ο Τραμπ έχει υποσχεθεί να φέρει το Κίεβο και τη Μόσχα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο που κονεύει να κλείσει τα τρία χρόνια. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι συζητήσεις για μια συνάντηση με τον Πούτιν βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε προηγουμένως ότι συγκεκριμένες ειρηνευτικές προτάσεις βρίσκονται ακόμη υπό επεξεργασία. Μια πρόταση που διέρρευσε από την ομάδα του Τραμπ - το πάγωμα των γραμμών του μετώπου, η αναβολή της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ κατά 20 χρόνια και η ανάπτυξη ευρωπαϊκών ειρηνευτικών δυνάμεων στο έδαφος - έχει ήδη απορριφθεί από τη Ρωσία.

Ο επερχόμενος απεσταλμένος του Τραμπ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, δήλωσε ότι στόχος του εκλεγμένου προέδρου δεν είναι να «δώσει κάτι στον Πούτιν ή στους Ρώσους», αλλά να «σώσει την Ουκρανία και την κυριαρχία της». Παρ' όλα αυτά, ο Τραμπ έχει εκφράσει συχνά συμπάθειες προς τον Ρώσο ηγέτη, προκαλώντας φόβους ότι μπορεί να συνάψει μια συμφωνία που δεν σε βάρος για την Ουκρανία.

Οι δύο αναφερόμενοι κύριοι στόχοι του Πούτιν αντικατοπτρίζουν τα αιτήματα που έθεσε η Μόσχα λίγο πριν από την έναρξη της εισβολής. Η κυβέρνηση Μπάιντεν και οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ απέρριψαν τότε τα αιτήματα αυτά.

Η Ουκρανία από τη μεριά της έχει εντείνει τις προσπάθειές της να ενταχθεί στη συμμαχία μετά το ξέσπασμα του πολέμου, ζητώντας την καλύτερη δυνατή εγγύηση ότι η Ρωσία δεν θα επαναλάβει την επιθετικότητά της στο μέλλον. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει προτείνει ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να εισέλθει στο ΝΑΤΟ σταδιακά, με την αρχή της συλλογικής άμυνας να μην επεκτείνεται αρχικά στα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη.

Η προσπάθεια για ειρηνευτικές συνομιλίες έρχεται καθώς τόσο το Κίεβο όσο και η Μόσχα αντιμετωπίζουν αυξανόμενες προκλήσεις σχετικά με τον πόλεμο.

Οι ουκρανικές δυνάμεις προσπαθούν να συγκρατήσουν την προέλαση της Ρωσίας στα ανατολικά λόγω έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού, ενώ το μέλλον της δυτικής υποστήριξης γίνεται όλο και πιο αβέβαιο υπό τον Τραμπ. Οι πιθανότητες να ανακαταληφθούν εδάφη που κατέχει η Ρωσία φαίνονται όλο και πιο λίγες, τουλάχιστον στο ορατό μέλλον.

Η Ρωσία από τη πλευρά της, σύμφωνα με το kyivindependet, βρίσκεται αντιμέτωπη με την εκτίναξη του πληθωρισμού λόγω των στρατιωτικών δαπανών ρεκόρ και οι απώλειές της πιστεύεται ότι κυμαίνονται μεταξύ 600.000-800.000 νεκρών και τραυματιών, ξεπερνώντας όλες τις συγκρούσεις της Μόσχας μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο μαζί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.