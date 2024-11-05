Γερμανία: Ποινή φυλάκισης 15 ετών σε Σύρο διακινητή μεταναστών

Ποινή φυλάκισης 15 ετών επέβαλε γερμανικό δικαστήριο σε Σύρο διακινητή μεταναστών, ο οποίος τον περασμένο Οκτώβριο οδήγησε στον θάνατο επτά ανθρώπους - μεταξύ των οποίων ένα παιδί.

Σύμφωνα με το περιφερειακό δικαστήριο του Τράουνστάιν στη Βαυαρία, ο 25χρονος Αλ. Ο. από τη Δαμασκό κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από αμέλεια, για διακίνηση μεταναστών και για επικίνδυνη οδική συμπεριφορά. Ο εισαγγελέας είχε εισηγηθεί την ισόβια κάθειρξή του για 7 ανθρωποκτονίες και 15 απόπειρες ανθρωποκτονίας.

Ο Αλ.Ο. παραδέχθηκε στο πλαίσιο της δίκης ότι τον περασμένο Οκτώβριο βρισκόταν καθ' οδόν από την Αυστρία προς τη Βαυαρία με 22 μετανάστες από τη Συρία και την Τουρκία, σε ένα μινι-μπας το οποίο ήταν σχεδιασμένο για εννέα επιβάτες και υπερφορτώθηκε, σύμφωνα με τους ειδικούς, κατά μισό τόνο. Ο 25χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στο προστατευτικό κιγκλίδωμα του αυτοκινητοδρόμου και ανετράπη. Επτά από τους επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους ένα παιδί 6 ετών. Ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι δεν ήθελε να βλάψει κανέναν και ο συνήγορός του ζήτησε να κριθεί ένοχος για αμέλεια. «Έχουμε ένα τροχαίο δυστύχημα, ένα πολύ τραγικό τροχαίο δυστύχημα», δήλωσε ο δικηγόρος και ζήτησε για τον πελάτη του ποινή 12ετούς φυλάκισης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.