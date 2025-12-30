Οι γερμανικές στρατιωτικές αρχές προειδοποιούν ότι κυβερνοεπιθέσεις, δολιοφθορές και εκστρατείες παραπληροφόρησης ενδέχεται να αποτελούν το προοίμιο ενός νέου πολέμου, σύμφωνα με εμπιστευτικό επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο αντιμετωπίζει τον υβριδικό πόλεμο ως μέρος μιας ευρύτερης στρατιωτικής κλιμάκωσης στην Ευρώπη.

Η εκτίμηση αυτή περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη Γερμανία (OPLAN), ένα σχέδιο-πλαίσιο για το πώς το Βερολίνο θα οργανώσει την άμυνα του γερμανικού εδάφους σε περίπτωση μεγάλης σύγκρουσης του ΝΑΤΟ, αναφέρει το Politico που έλαβε γνώση του εγγράφου.

Ο σχεδιασμός αυτός αντανακλά μια ευρύτερη μετατόπιση στη Γερμανία, η οποία έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό της εφοδιαστικής υποστήριξης και της ενίσχυσης των συμμαχικών δυνάμεων, καθώς η Ρωσία έχει καταστεί ολοένα και πιο επιθετική απέναντι στις ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ, μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Το έγγραφο αναφέρει ότι τα υβριδικά μέτρα «μπορούν ουσιαστικά να λειτουργήσουν ως προετοιμασία για μια στρατιωτική αντιπαράθεση». Αντί να αντιμετωπίζονται οι κυβερνοεπιχειρήσεις ή οι εκστρατείες επιρροής ως δευτερεύουσα πίεση στο παρασκήνιο, το σχέδιο τις εντάσσει ευθέως στη λογική της στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Η παραδοχή αυτή έχει συγκεκριμένες συνέπειες για τον τρόπο με τον οποίο η Γερμανία σχεδιάζει τον ρόλο της σε μια μελλοντική σύγκρουση. Το έγγραφο παρουσιάζει τη Γερμανία ως επιχειρησιακή βάση και διάδρομο διέλευσης για τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ, που θα δεχθεί πιέσεις από πολύ νωρίς, ιδίως λόγω του ρόλου της ως βασικού κόμβου μετακίνησης και υποστήριξης συμμαχικών δυνάμεων.

Το έγγραφο των 24 σελίδων έχει χαρακτηριστεί ως «ελαφριά» εκδοχή του σχεδίου και αποσκοπεί στον συντονισμό πολιτικών και στρατιωτικών φορέων, ώστε να καθοριστεί ο ρόλος της Γερμανίας ως κόμβου διέλευσης συμμαχικών στρατευμάτων.

Σε περίπτωση σύγκρουσης, η Γερμανία θα αποτελέσει έναν «από τους πρώτους στόχους συμβατικών επιθέσεων με οπλικά συστήματα μεγάλου βεληνεκούς», που θα στρέφονται τόσο κατά στρατιωτικών όσο και πολιτικών υποδομών, αναφέρεται στο έγγραφο.

Το OPLAN περιγράφει ένα μοντέλο κλιμάκωσης πέντε φάσεων, που εκτείνεται από την έγκαιρη ανίχνευση απειλών και την αποτροπή έως την εθνική άμυνα, τη συλλογική άμυνα του ΝΑΤΟ και την αποκατάσταση μετά τη σύγκρουση. Σύμφωνα με το έγγραφο, η Γερμανία εκτιμά ότι βρίσκεται ήδη στην πρώτη φάση, όπου επικεντρώνεται στη δημιουργία μιας κοινής εικόνας απειλών, στον κυβερνητικό συντονισμό και στην προετοιμασία μέτρων εφοδιαστικής υποστήριξης και προστασίας.

Το σχέδιο αποδίδει επίσης σημαντικά διευρυμένο ρόλο στις εγχώριες στρατιωτικές δυνάμεις. Μονάδες εσωτερικής ασφάλειας αναλαμβάνουν την προστασία κρίσιμων υποδομών, τη διασφάλιση της μετακίνησης στρατευμάτων εντός της γερμανικής επικράτειας και τη στήριξη της λειτουργίας του κράτους, όσο οι μάχιμες δυνάμεις αναπτύσσονται αλλού.

Οι πολιτικές δομές θεωρούνται κρίσιμες για τη στρατιωτική επιτυχία, με τα δίκτυα μεταφορών, την ενεργειακή τροφοδοσία, τις υπηρεσίες υγείας και τους ιδιωτικούς εργολάβους να αναφέρονται επανειλημμένα ως απαραίτητοι συντελεστές. Το έγγραφο σημειώνει ότι «πολλές αποστολές απαιτούν πολιτική υποστήριξη», χωρίς την οποία το σχέδιο δεν μπορεί να εφαρμοστεί.

Τους τελευταίους μήνες, η Γερμανία και οι σύμμαχοί της έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με μια σειρά υβριδικών επιθέσεων που αντικατοπτρίζουν τα σενάρια που περιγράφονται στο OPLAN.

Οι ομοσπονδιακές αρχές έχουν καταγράψει αύξηση της ρωσικής κατασκοπείας, των κυβερνοεπιθέσεων και των προσπαθειών επιρροής που στοχεύουν πολιτικούς θεσμούς, κρίσιμες υποδομές και την κοινή γνώμη, με τον υπουργό Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ να χαρακτηρίζει τη χώρα «καθημερινό στόχο υβριδικού πολέμου».

