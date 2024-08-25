Ένα 24ωρο μετά την αιματηρή τρομοκρατική επίθεση με ισλαμιστικό υπόβαθρο στο Ζόλινγκεν, που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους ενώ άλλοι τέσσερις νοσηλεύονται ακόμη σε κρίσιμη κατάσταση, οι γερμανικές αρχές συνέλαβαν βασικό ύποπτο, μετά από έφοδο που πραγματοποίησαν σε προσφυγική δομή του Ζόλινγκεν.



Όπως έγινε γνωστό από τον υπ. Εσωτερικών του κρατιδίου Χέρμπερτ Ρόιλ, υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία και όχι απλώς ενδείξεις ότι ο συλληφθείς είναι ο δράστης.



Όπως αναφέρουν γερμανικά μέσα, ο ίδιος φέρεται να παραδόθηκε αυτοβούλως στις αρχές, φορώντας τα ρούχα της επίθεσης. Νωρίτερα την ευθύνη για το τρομοκρατικά χτύπημα είχε αναλάβει το Ισλαμικό Κράτος κάνοντας λόγο για εκδίκηση για τον «θάνατο μουσουλμάνων στην Παλαιστίνη».

Spiegel: Ο συλληφθείς έπρεπε να είχε απελαθεί

Σύμφωνα με πληροφορίες του Spiegel, ο φερόμενος δράστης ονόματι Ίσα αλ Χ. είναι 26 ετών, γεννήθηκε στη Συρία και ήρθε στη Γερμανία τον Δεκέμβριο του 2022 από τη Βουλγαρία ζητώντας άσυλο και καταθέτοντας πιο συγκεκριμένα σχετική αίτηση στην Υπηρεσία Μετανάστευσης και Ασύλου (BAMF) του Μπίλεφελντ. Δεν είχε απασχολήσει τις αρχές για ύποπτες διασυνδέσεις με ισλαμιστικούς κύκλους, παρά μόνο επισκεπτόταν τζαμιά για προσευχή.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



Το Spiegel αναφέρει επίσης, επικαλούμενο αστυνομικές πηγές, ότι ο φερόμενος δράστης βάσει των ευρωπαϊκών κανόνων για το άσυλο θα έπρεπε κανονικά να επιστρέψει στη Βουλγαρία, δηλαδή στην χώρα πρώτης εισόδου, η οποία ήταν αρμόδια για την άιτηση ασύλου του, κάτι που δεν έγινε αν και οι βουλγαρικές αρχές φέρονται να είχαν συμφωνήσει.



Στη συνέχεια φέρεται να βρισκόταν σε γερμανική λίστα απελάσεων, η απέλασή του όμως επίσης δεν προχώρησε και απέτυχε τον Ιούνιο του 2023. Έκτοτε παρέμενε στη Γερμανία υπό καθεστώς επικουρικής προσφυγικής προστασίας.



Την υπόθεση στο μεταξύ έχει αναλάβει η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Καρλσρούης εξαιτίας της σοβαρότητάς της, δεδομένου ότι σχετίζεται με τη δημόσια ασφάλεια. Εδώ και καιρό οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες και η υπ. Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ έχουν μιλήσει για αυξημένο κίνδυνο ισλαμιστικών επιθέσεων στη Γερμανία εξαιτίας του πολέμου που μαίνεται στη Μέση Ανατολή και της στήριξης της Γερμανίας στο Ισραήλ.

