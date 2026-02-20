Γερμανία: Ο Φρίντριχ Μερτς επανεξελέγη πρόεδρος του CDU

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επανεξελέγη πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος με το 91% των ψήφων στο συνέδριο στη Στουτγάρδη.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επανεξελέγη πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), λαμβάνοντας το 91% των ψήφων στο συνέδριο που πραγματοποιείται στην Στουτγάρδη της Γερμανίας.

Επί συνόλου 1.001 συνέδρων, καταμετρήθηκαν 963 έγκυρες ψήφοι, εκ των οποίων 878 ήταν υπέρ του κ. Μερτς και τις αποχές να φθάνουν τις 14. Στην πρώτη του εκλογή στην ηγεσία του κόμματος, το 2022, ο κ. Μερτς είχε λάβει το 95% των ψήφων, ενώ το 2024 είχε επανεκλεγεί με 89,8%. Ο καγκελάριος ευχαρίστησε τους συνέδρους του κόμματός του για την «τεράστια εμπιστοσύνη» τους και προσέφερε την ανθοδέσμη που έλαβε στην σύζυγό του, Σάρλοτ.

Η εκλογική διαδικασία ξεκίνησε με καθυστέρηση δύο ωρών και στη συνέχεια διεκόπη εξαιτίας τεχνικού προβλήματος, ενώ τελικά οι σύνεδροι ψήφισαν με χαρτί και στυλό και όχι ψηφιακά, όπως είχε προγραμματιστεί. Στο μεταξύ διεξάγεται η ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του προεδρείου και της ομοσπονδιακής εκτελεστικής επιτροπής του κόμματος.

