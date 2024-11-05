Γερμανία: Νέα ακροδεξιά οργάνωση υπό έρευνα

Περισσότεροι από 450 αστυνομικοί συμμετείχαν στη διασυνοριακή αστυνομική επιχείρηση που εκτυλίχθηκε το πρωί της Τρίτης στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της Σαξονίας, τη Λειψία και τη Δρέσδη, καθώς και στο Ζγκορζέλετς, στη γειτονική Πολωνία. Είχαν προηγηθεί έρευνες πολλών μηνών για τη δράση της ομάδας με την επωνυμία «Αυτονομιστές της Σαξονίας» (Sächsische Separatisten), η οποία θεωρείται ακροδεξιά οργάνωση, με στόχο την ανατροπή του Συντάγματος.



Σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Καρλσρούης αιτιολογεί τις σημερινές συλλήψεις με την «επικινδυνότητα» των 15 έως 20 ατόμων, που φέρονται να συγκροτούν την οργάνωση. Εκτιμάται ότι η ομάδα προετοιμαζόταν για μία υποθετική «ημέρα Χ», στην οποία θα κατέρρεε η ισχύουσα συνταγματική τάξη. «Με αυτή την ευκαιρία η οργάνωση σχεδίαζε να καταλάβει δια της βίας περιοχές της Σαξονίας ή και άλλων ανατολικογερμανικών κρατιδίων, με σκοπό να εγκαθιδρύσει ένα εθνικοσοσιαλιστικό καθεστώς» εκτιμά η Εισαγγελία. Σε αυτή την περίπτωση μάλιστα «ήθελε να απομακρύνει ανεπιθύμητες ομάδες του πληθυσμού, αν χρειαστεί ακόμη και με μεθόδους εθνοκάθαρσης».

Στρατιωτική εκπαίδευση και «μάχες εντός πόλης»

Από τον Νοέμβριο του 2020 τα μέλη των «Αυτονομιστών» άρχισαν να λαμβάνουν «παραστρατιωτική» εκπαίδευση με πλήρη εξοπλισμό. Σύμφωνα με την Εισαγγελία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει «τη χρήση όπλων, τις μάχες εντός κατοικημένων περιοχών, τη διενέργεια περιπολιών» καθώς και νυχτερινές πορείες. Επιπλέον, η οργάνωση είχε προμηθευθεί στολές παραλλαγής, κράνη μάχης, αντιασφυξιογόνες μάσκες και αλεξίσφαιρα γιλέκα.



Η υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέιζερ, από το κυβερνών Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), επισημαίνει στην πλατφόρμα Χ ότι οι συλλήψεις ασφαλώς συνιστούν μία επιτυχία των γερμανικών Υπηρεσιών για την Προστασία του Συντάγματος και ότι «η εκπαίδευση στα όπλα δείχνει πόσο επικίνδυνοι είναι οι ακροδεξιοί που αποτελούν τη συγκεκριμένη ομάδα».

Εμπλοκή πολιτικού της AfD;

Γερμανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ένας από τους υπόπτους είναι δημοτικός σύμβουλος του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) στην πόλη Πίρνα της Σαξονίας. Σύμφωνα με το Spiegel Online, της σύλληψής του προηγήθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών. Κατά μία εκδοχή ο ίδιος επιχείρησε να πυροβολήσει πρώτος, κατά μία άλλη εκδοχή οι αστυνομικοί είχαν ρίξει μόνο μία προειδοποιητική βολή.



Εικάζεται ότι το συγκεκριμένο άτομο διατηρεί επαφές με ακροδεξιά δίκτυα. Σύμφωνα μάλιστα με έρευνα της Tageszeitung (taz), τον Ιούλιο είχε συμμετάσχει σε εκδήλωση μνήμης για τα ναζιστικά SS κοντά στο Γκέρλιτς της Σαξονίας, μαζί με πρόσωπα από το περιβάλλον κορυφαίων στελεχών της AfD, όπως του Μπιορν Χέκε και του Μαξιμίλιαν Κρα. Στελέχη της AfD βρίσκονται κάθε τόσο στο «στόχαστρο» της Δικαιοσύνης.



Αυτές τις ημέρες γίνεται στη Φρανκφούρτη η δίκη των «Πολιτών του Ράιχ», ακροδεξιάς οργάνωσης την οποία φέρεται να στηρίζει η πρώην βουλευτής της AfD Μπίργκιτ Μάλσακ-Βίνκελμαν. Στη Βαυαρία καλείται να λογοδοτήσει στη Δικαιοσύνη ο τοπικός βουλευτής της AfD Ντάνιελ Χαλέμπα, που αντιμετωπίζει κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος, άσκηση βίας και σωματικές βλάβες. Παράλληλα, αναζωπυρώνεται και πάλι η συζήτηση για πιθανή απαγόρευση του κόμματος σε ομοσπονδιακό επίπεδο, κάτι που προϋποθέτει μία επιτυχή προσφυγή στο Ανώτατο Συνταγματικό Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Γερμανίας.



Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.