Εκλογές ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Μπάιντεν παρακολουθεί τη διαδικασία από τον Λευκό Οίκο

Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν παρακολουθεί την εκλογική διαδικασία από τον Λευκό Οίκο και δεν έχει προγραμματίσει κάποια δημόσια εμφάνιση.

Επικαλούμενο καλά πληροφορημένες πηγές από το περιβάλλον του Αμερικανού πρόεδρου, το τηλεοπτικό δίκτυο CNN μετέδωσε ότι ο Τζο Μπάιντεν και η σύζυγός του Τζιλ σκοπεύουν να παρακολουθήσουν τα εκλογικά αποτελέσματα μαζί με κορυφαίους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου.

Η σημερινή ημέρα είναι πολύ διαφορετική από ό,τι είχε φανταστεί η πλειονότητα των Αμερικανών – συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Μπάιντεν– μέχρι πριν από λίγους μήνες, όταν αποσύρθηκε από την εκλογική κούρσα λόγω των ισχυρών εσωκομματικών πιέσεων.

Έτσι, υποψήφια των Δημοκρατικών στις σημερινές εκλογές είναι η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις, την οποία ο Μπάιντεν υποστήριξε στην αστραπιαία εκστρατεία της. Τουλάχιστον, μέχρι την παραμονή της εκλογικής διαδικασίας, αφού επέλεξε να αποφύγει τις δηλώσεις μετά την γκάφα στην οποία υπέπεσε φέρνοντας σε δύσκολη θέση το προεκλογικό επιτελείο της Χάρις.

Ο Λευκός Οίκος δημοσιοποίησε απομαγνητοφωνημένη συνομιλία στην οποία ο Μπάιντεν –αναφερόμενος στον κωμικό Τόνι Χίντσκλιφ, ο οποίος σε συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το Πουέρτο Ρίκο «νησί από σκουπίδια»– είπε ότι «τα μόνα σκουπίδια που βλέπω να επιπλέουν εκεί έξω είναι του υποστηρικτή του (Τραμπ)».

Ωστόσο, το επιτελείο του Ρεπουμπλικάνου υποψηφίου για την προεδρία ισχυρίστηκε ότι ο Μπάιντεν αποκάλεσε «σκουπίδια» τους υποστηρικτές του Τραμπ. Από την πλευρά του, ο Μπάιντεν επέμεινε πως παρερμηνεύτηκαν όσα είπε.

Εν τω μεταξύ, ο υποψήφιος αντιπρόεδρος του Τραμπ, ο Τζέι Ντι Βανς, δεν δίστασε να αποκαλέσει σκουπίδι την υποψήφια των Δημοκρατικών στις εκλογές. «Θα βγάλουμε έξω τα σκουπίδια στην Ουάσινγκτον. Και τα σκουπίδια έχουν όνομα: Κάμαλα Χάρις», συμπλήρωσε.

