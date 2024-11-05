Εκλογές ΗΠΑ: Προβλήματα με τα μηχανήματα καταμέτρησης ψήφων στην Πενσιλβάνια

Πολλαπλά τμήματα στην κομητεία Μπεντφορντ της Πενσιλβάνια αντιμετώπισαν προβλήματα με τα μηχανήματα καταμέτρησης των ψήφων νωρίς το πρωί της Τρίτης, δήλωσαν οι υπεύθυνοι των εκλογών.

«Πριν από το άνοιγμα των εκλογικών τμημάτων, το εκλογικό γραφείο της κομητείας Μπέντφορντ έλαβε τηλεφωνήματα από πολλά τμήματα σε όλη την κομητεία που ανέφεραν πρόβλημα με τα μηχανήματα καταμέτρησης. Εντοπίσαμε το ζήτημα και στείλαμε ομάδες υποστήριξης για την επίλυση του προβλήματος», ανέφερε σε δήλωσή του ο Τζέφρι Γκέιμπλ, διευθυντής εκλογών της κομητείας. «Η δυνατότητα ψηφοφορίας δεν έχει επηρεαστεί και αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται όλα τα σημεία».

Περίπου 50 μίλια μακριά, στην κομητεία Κάμπρια, οι αξιωματούχοι ζήτησαν να παραταθεί η ώρα της ψηφοφορίας, αφού μια «δυσλειτουργία του λογισμικού» διατάραξε τις δυνατότητες των ψηφοφόρων να σαρώσουν τα ψηφοδέλτιά τους. Το υπουργείο Εξωτερικών της Πενσιλβάνια συνεργάζεται με τους αξιωματούχους της κομητείας για την αντιμετώπιση του προβλήματος, δήλωσε ο εκπρόσωπος Ματ Χέκελ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

