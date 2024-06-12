Ο πόλεμος στην Ουκρανία δημιουργεί ένα νέο επίπεδο απειλής άνευ προηγουμένου, και γι' αυτό είναι αναγκαία η επανεξέταση του μοντέλου στράτευσης και στη Γερμανία. Τάδε έφη ο Γερμανός υπ. Άμυνας Μπόρις Πιστόριους το απόγευμα της Τετάρτης σε συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο, όπου αποκάλυψε το πολυαναμενόμενο σχέδιό του για αναθεώρηση του συστήματος στράτευσης στη Γερμανία.



Υπό μία έννοια πρόκειται για μια επιστροφή σε ένα μοντέλο υποχρεωτικής στράτευσης με πολλά όμως ακόμη εθελοντικά στοιχεία και με έμπνευση από σκανδιναβικά μοντέλα στρατιωτικής θητείας. Είναι ένα σχέδιο που εν πρώτοις ακούγεται αρκετά περίπλοκο, όμως θεωρείται αναγκαίο, τουλάχιστον κατά την εκτίμηση του Σοσιαλδημοκράτη Γερμανού υπ. Άμυνας (σημειωτέον: του δημοφιλέστερου πολιτικού αυτή τη στιγμή στη Γερμανία).



Η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία είχε καταργηθεί στη Γερμανία το 2011 επί καγκελαρίας Μέρκελ. Οι καιροί έχουν αλλάξει άρδην έκτοτε και η νέα πρόταση Πιστόριους παρουσιάστηκε ήδη και στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, παρά τις ενστάσεις που εγείρουν ακόμη και βουλευτές της συγκυβέρνησης.

Τι προβλέπει το νέο σχέδιο για τη θητεία

Πρώτα από όλα προβλέπει την καταγραφή όλων των νέων που βρίσκονται σε ηλικία στράτευσης στα αρχεία της στρατολογίας. Στη συνέχεια την υποχρεωτική αποστολή σε όλους όσοι είναι σε ηλικία στράτευσης, δηλαδή 18 ετών, ενός ειδικού ερωτηματολογίου. Υποχρεωτική θα είναι και η συμπλήρωση αυτού του ερωτηματολογίου από τους νεαρούς άνδρες. Εκεί μεταξύ άλλων θα δηλώνουν την πρόθεσή τους να καταταγούν στον στρατό.Έπειτα θα γίνεται αξιολόγηση των ερωτηματολογίων και στη συνέχεια θα ακολουθεί υποχρεωτική κλήση για στράτευση σε όσους κρίνεται ότι πληρούν σειρά αντικειμενικών κριτηρίων.



Σύμφωνα με το σχέδιο Πιστόριους περίπου 400.000 νέοι άνδρες θα καλούνται να συμπληρώσουν κάθε χρόνο το υποχρεωτικό ερωτηματολόγιο. Από αυτούς, ο υπ. Άμυνας εκτιμά ότι περίπου 40.000 θα είναι σε θέση να κληθούν για περαιτέρω εκπαίδευση βάσει των ερωτηματολογίων. Απώτερος στόχος να μπορούν να καταταγούν τουλάχιστον 5.000 νέοι ετησίως τα επόμενα χρόνια.



Αυτή τη στιγμή οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν δυνατότητα εκπαίδευσης 5.000 έως 7.000 νεοσύλλεκτων. Ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης και αδυναμίας προσέλκυσης νεοσύλλεκτων, την ώρα που ο υπ. Άμυνας δηλώνει δημόσια ότι η Γερμανία «πρέπει να είναι έτοιμη για πόλεμο ως το 2029».

Διάρκεια θητείας, και τι θα ισχύει για τις γυναίκες

Η νέα στρατιωτική θητεία, όσων τελικά καταταγούν, θα έχει ελάχιστη διάρκεια έξι μηνών. Θα μπορεί όμως να επιμηκυνθεί για συνολικά 17 μήνες σε εθελοντική βάση, εφόσον οι νεοσύλλεκτοι το επιθυμούν.



Ενδιαφέρον όμως έχει και η μνεία για τις γυναίκες. Και οι νεαρές γυναίκες σε ηλικία στράτευσης θα εγγράφονται σε καταλόγους και θα παραλαμβάνουν αντίστοιχο ερωτηματολόγιο με τους άνδρες συνομηλίκους τους. Ωστόσο για τις γυναίκες δεν θα είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση και η αποστολή του ερωτηματολογίου.



Όπως ξεκαθάρισε ο Γερμανός υπ. Άμυνας δεν υπάρχει ακόμη στη Γερμανία το συνταγματικό έρεισμα για υποχρεωτική στράτευση των γυναικών. Θα απαιτούνταν για κάτι τέτοιο συνταγματική αναθεώρηση.



Ένα επίσης ενδιαφέρον στοιχείο της πρότασης Πιστόριους είναι ότι όσοι νέοι αποφασίσουν να στρατευθούν και μάλιστα για περίοδο άνω των έξι μηνών, θα μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν δίπλωμα οδήγησης κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Πρόκειται για μια κοστοβόρα διαδικασία στη Γερμανία, που ενδεχομένως να λειτουργήσει ως επιπλέον κίνητρο για 18χρονους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.