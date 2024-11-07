ΕΕ: Στο τραπέζι των Ευρωπαίων ηγετών οι διατλαντικές σχέσεις

Οι διατλαντικές σχέσεις θα απασχολήσουν τους Ευρωπαίους ηγέτες απόψε, σε δείπνο στη Βουδαπέστη στο περιθώριο της συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας και του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την 7η και την 8η Νοεμβρίου.

Στην επιστολή πρόσκλησης που απηύθυνε στους 27, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ έκανε λόγο για «στρατηγική συζήτηση» για τις διατλαντικές σχέσεις.

«Η σχέση μας με τις ΗΠΑ είναι ουσιαστική και είμαστε έτοιμοι να την εμβαθύνουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε να τηρούμε τις προτεραιότητές μας σύμφωνα με τη Στρατηγική Ατζέντα, εργαζόμενοι ενεργά προς μια ισχυρή και κυρίαρχη Ευρώπη» σημείωσε.

Επισήμανε ότι η συζήτηση θα επικεντρωθεί σε τρεις τομείς: τις διμερείς σχέσεις, την ασφάλεια και τη γεωπολιτική —κυρίως την Ουκρανία— και τις παγκόσμιες προκλήσεις και τη διεθνή συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής.

Επίσης, σημειώνει ότι θα τεθεί το ζήτημα της Γεωργίας και η κατάσταση μετά τις αμερικανικές εκλογές, ενώ θα υπάρξει ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πρόσφατα εγκριθείσα ισραηλινή νομοθεσία εναντίον της UNRWA, η οποία εάν εφαρμοστεί, όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα καταστήσει «αδύνατη την εφαρμογή της εντολής της UNRWA».

«Θα συζητήσουμε ποιες θα μπορούσαν να είναι οι συνέπειες στη σχέση μας με το Ισραήλ», συμπλήρωσε.

Αύριο Παρασκευή (8η Νοεμβρίου) οι ηγέτες θα εστιάσουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

«Η κατάσταση είναι πολύ ανησυχητική» σημείωσε ο Σαρλ Μισέλ, εξηγώντας ότι «τα τελευταία 20 χρόνια, το μερίδιο της ΕΕ στο παγκόσμιο ΑΕΠ μειώθηκε στο μισό. Πρέπει να δράσουμε τώρα».

Υπογραμμίζει ότι οι εκθέσεις των (Μάριο) Ντράγκι και (Ενρίκο) Λέτα καλούν για αφύπνιση και η ΕΕ πρέπει να είναι έτοιμη να το δεχτεί αυτό.

«Διακυβεύεται η ανταγωνιστική επιβίωση της Ένωσης», κρίνει. Παρόντες θα είναι ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ. «Οι συζητήσεις μας, παρουσία του καθηγητή Ντράγκι και της προέδρου Λαγκάρντ, θα καλύψουν συγκεκριμένες στρατηγικές για να αντιστρέψουμε την τρέχουσα πορεία μας και θα επιτρέψουν στις εταιρείες μας να ευημερήσουν — στρατηγικές που προάγουν την καινοτομία, αξιοποιούν τα δυνατά σημεία της ενιαίας αγοράς μας και υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη» καταλήγει ο Σαρλ Μισέλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

