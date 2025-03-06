Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 20χρονος με 13 κιλά κάναβης

Ένας 20χρονος συνελήφθη για αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 13 κιλά και 425 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης και η σύλληψη του έγινε χθες το απόγευμα σε περιοχή του δήμου Συκεών - Νεαπόλεως από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς.
Ο 20χρονος εντοπίστηκε όταν μετά από έρευνα που έγινε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 υφασμάτινοι σάκοι, που περιείχαν συνολικά 12 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη.
Επίσης, στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.