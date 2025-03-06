Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 20χρονος με 13 κιλά κάναβης

Ένας 20χρονος συνελήφθη για αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 13 κιλά και 425 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης και η σύλληψη του έγινε χθες το απόγευμα σε περιοχή του δήμου Συκεών - Νεαπόλεως από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς.

Ο 20χρονος εντοπίστηκε όταν μετά από έρευνα που έγινε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 υφασμάτινοι σάκοι, που περιείχαν συνολικά 12 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη.

Επίσης, στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

