«Κατεπείγουσα κλήση αφύπνισης» απηύθυνε η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο νέων επιχειρήσεων δολιοφθοράς από τη Ρωσία στη Βαλτική Θάλασσα.

Μετά την πρόσφατη δολιοφθορά σε υποθαλάσσιο καλώδιο και τις υποψίες της Φινλανδίας για επιχείρηση του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας στη Βαλτική, η κυρία Μπέρμποκ εξέφρασε την ανησυχία της για τον κίνδυνο τέτοια περιστατικά να επαναληφθούν. «Σχεδόν κάθε μήνα τα πλοία καταστρέφουν σημαντικά υποβρύχια καλώδια στη Βαλτική Θάλασσα. Τα πληρώματα των πλοίων ρίχνουν άγκυρες, τις σέρνουν στον βυθό για μίλια χωρίς προφανή λόγο και στη συνέχεια, ενώ τις τραβούν, τις χάνουν», δήλωσε η υπουργός στα ΜΜΕ του Ομίλου Funke. «Αυτή είναι μια κατεπείγουσα κλήση αφύπνισης για όλους μας. Σε έναν ψηφιοποιημένο κόσμο, τα υποθαλάσσια καλώδια είναι οι αρτηρίες επικοινωνίας οι οποίες συγκρατούν τον κόσμο μας ενωμένο», πρόσθεσε η κυρία Μπέρμποκ και τόνισε ότι «ο ρωσικός σκιώδης στόλος αποτελεί μεγάλη απειλή για το περιβάλλον και την ασφάλειά μας και η Ρωσία τον χρησιμοποιεί για να χρηματοδοτήσει τον επιθετικό της πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος παραβιάζει το διεθνές δίκαιο».

Η υπουργός Εξωτερικών ζήτησε ακόμη να υπαχθούν ακόμη περισσότερα ρωσικά πλοία σε καθεστώς κυρώσεων από την ΕΕ, αναδεικνύοντας την ανάγκη η Ευρώπη να προστατευθεί από τις υβριδικές απειλές σε βάρος υποδομών ζωτικής σημασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.