Γερμανία: Η Αριστερά σε μάχη με την αποσύνθεση

Οι εκλογές της ερχόμενης Κυριακής σε Σαξονία και Θουριγγία, όπως και εκείνες στο Βρανδεμβούργο στις 22 του μήνα, μπορεί να αποδειχτούν υπόθεση ζωής και θανάτου για τη γερμανική Die Linke, το κόμμα της Αριστεράς. Η απόφαση των δύο συμπροέδρων του κόμματος Ζανίν Βίσλερ και Μάρτιν Σίρντεβαν να ανακοινώσουν ακριβώς σε αυτή τη στιγμή την αποχώρησή τους από τις θέσεις τους στο συνέδριο του Οκτωβρίου επιβεβαιώνει την κρισιμότητα της κατάστασης. Κάτι που ομολογούν και οι δύο.



«Μιλάω και εγώ για μια υπόθεση επιβίωσης για το κόμμα. Πρέπει να δείξουμε ότι καταλάβαμε την προειδοποιητική βολή, που αποτέλεσε το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών για το κόμμα μας. Ότι το κατάλαβα και εγώ ο ίδιος προσωπικά και οφείλω να βοηθήσω στην προετοιμασία του κόμματος για το μέλλον» λέει ο Σίρντεβαν, που σημειώνει ότι ήταν ενήμερες οι τοπικές ηγεσίες και στα τρία κρατίδια για αυτό το βήμα.

Η ελπίδα στα νέα πρόσωπα

Η Ζανίν Βίσλερ παραδέχεται ότι ένα νέο ξεκίνημα χρειάζεται και νέα πρόσωπα. «Φυσικά και δεν ήταν εύκολη απόφαση. Το σκεφτήκαμε πολύ σοβαρά τι θα είναι το καλύτερο σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Είναι σαφές ότι ένα τμήμα του κόμματος επιθυμούσε μια νέα αρχή και σε επίπεδο πολιτικού προσωπικού».



Προς το παρόν παραμένει άγνωστο ποια θα μπορούσαν να είναι αυτά τα πρόσωπα μιας ανανέωσης. Αρκεί όμως η αλλαγή αυτή για να μπορέσει το πληγωμένο κόμμα να ανακάμψει; Φυσικά όχι, παραδέχεται ο ανατολικογερμανικής καταγωγής Σίρντεβαν: «Ορίσαμε μια διαδικασία για την εκλογή της νέας ηγεσίας, που θα ακολουθήσουμε στο συνέδριο. Εννοείται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να εμφανιστούν με προτάσεις περιεχομένου. Προσδοκούμε έτσι έναν ενδιαφέροντα ανταγωνισμό ιδεών για το μέλλον του κόμματος». Στόχος να δυναμώσει πάλι το κοινωνικό προφίλ του, που δεν θα πρέπει να μένει μόνο με τη στάμπα του «γκρινιάρη» και του νοσταλγού άλλων εποχών.

Το κόστος της διάσπασης

Η Die Linke πληρώνει φυσικά το κόστος της αποχώρησης της Σάρα Βάγκενκνεχτ, που αποχώρησε μαζί με άλλους βουλευτές στις αρχές του χρόνου, για να σχηματίσει τη δική της «Συμμαχία» (BSW). Με βάση τις δημοσκοπήσεις στοχεύει σε διψήφια ποσοστά σε ολόκληρη την πρώην Ανατολική Γερμανία. Η διάσπαση ήταν αποτέλεσμα συγκρούσεων, που δηλητηρίασαν το κλίμα στο κόμμα επί μήνες και λειτούργησαν απωθητικά για πολλά μέλη και ψηφοφόρους.



«Πράγματι για μεγάλο διάστημα περιστρεφόμασταν γύρω από τον εαυτό μας ως κόμμα, είχαμε πολλές ανοικτές αντιπαραθέσεις, βιώσαμε μια διάσπαση πριν από μερικούς μήνες και αυτό φυσικά άφησε τα σημάδια του, ειδικά στη δημόσια εικόνα μας».



Η Συμμαχία της Βάγκενκνεχτ, αλλά και η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) λεηλάτησαν εκλογικό κοινό σε πεδία μέχρι πρότινος προνομιακά για την Αριστερά, όπως αυτό της κοινωνικής πολιτικής. Ο Σίρντεβαν δηλώνει… αναγκαστικά αισιόδοξος για το μέλλον, αλλά και για τις εκλογές, που βρίσκονται τώρα προ των πυλών. Ειδικά στη Θουριγγία, όπου ο πρωθυπουργός Μπόντο Ράμελο προέρχεται από την Αριστερά , ελπίζει σε ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα. Μια επανεκλογή του φαντάζει δύσκολη. Στη Σαξονία και στο Βρανδεμβούργο το κόμμα κινδυνεύει να μείνει εκτός Βουλής. Σε μια τέτοια περίπτωση το συνέδριο επιβίωσης του Οκτωβρίου θα είναι ακόμα πιο θυελλώδες.

