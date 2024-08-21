Ολοκλήρωση διήμερης επίσημης επίσκεψης Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στην Αίγυπτο

Διήμερη επίσημη επίσκεψη στην Αίγυπτο πραγματοποίησε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριο Χούπης, κατόπιν πρόσκλησης του ομολόγου του Chief of Staff of the Egyptian Armed Forces, αντιστρατήγου Ahmed Fathi Ibrahim Khalifa.

Κατά τη μεταξύ τους συνάντηση συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, με ιδιαίτερη έμφαση στην υφιστάμενη γεωπολιτική κατάσταση, στη διαρκώς αναπτυσσόμενη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας και Αιγύπτου, στους τρόπους περαιτέρω εμβάθυνσης της, καθώς και στον ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων των 2 χωρών στην εδραίωση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Επίσης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ έγινε δεκτός από τον υπουργό Άμυνας της Αιγύπτου στρατηγό Abdel Mageed Saqr.Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι τρέχουσες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και οι προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζουν η Ελλάδα και η Αίγυπτος στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή.

Εξάλλου ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ επισκέφθηκε την ιερά πατριαρχική μονή του Αγίου Γεωργίου Καΐρου, που αποτελεί την έδρα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, όπου συναντήθηκε με τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο Β΄.

Συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με ιδιαίτερη βαρύτητα στο σημαντικό ποιμαντικό και ιεραποστολικό έργο του Πατριαρχείου.

Περαιτέρω συναντήθηκε με τον πρέσβη της Ελλάδος στην Αίγυπτο Νικόλαο Παπαγεωργίου, με τον οποίο συζήτησαν για τις τρέχουσες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και τις σχέσεις των 2 χωρών.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ενώ ακολούθησε ξενάγηση στο Μουσείο Αιγυπτιακού Πολιτισμού, όπου είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για την ιστορία και τον πολιτισμό της Αιγύπτου.

