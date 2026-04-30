Κομισιόν: Οδηγίες για την αντιμετώπιση των εμποδίων στην Ενιαία Αγορά

Στις 29 Απριλίου 2026, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε κατευθυντήριες οδηγίες προς τα κράτη-μέλη για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις κοινοποίησης στο πλαίσιο της Οδηγίας για τη Διαφάνεια της Ενιαίας Αγοράς (Single Market Transparency Directive – SMTD). Στόχος είναι η αποτροπή δημιουργίας νέων εμποδίων στην Ενιαία Αγορά, όπως εκείνα που έχουν εντοπιστεί στο πλαίσιο των λεγόμενων «Δέκα Τρομερών» (Terrible Ten), τα οποία δυσχεραίνουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων και αυξάνουν το κόστος.

Σύμφωνα με την Οδηγία για τη Διαφάνεια της Ενιαίας Αγοράς, οι χώρες της ΕΕ υποχρεούνται να κοινοποιούν τα σχέδια μέτρων για προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής πριν από την έγκρισή τους, ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτά δεν εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς.

Οι νέες οδηγίες παρέχουν στις εθνικές αρχές κατευθύνσεις για την εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας κατά τη θέσπιση εθνικών μέτρων, ώστε οι νέοι κανόνες να είναι απολύτως αναγκαίοι για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος, περιορίζοντας παράλληλα το διοικητικό και οικονομικό βάρος για τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, το έγγραφο συμβάλλει στην καλύτερη εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου και εντάσσεται στους στόχους της πρόσφατης πρωτοβουλίας της Επιτροπής για ένα απλούστερο, σαφέστερο και πιο αποτελεσματικά εφαρμοζόμενο κανονιστικό πλαίσιο στην ΕΕ.

Κορίνα Γεωργίου



Πηγή: skai.gr

