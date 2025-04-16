Σοκάρουν οι λεπτομέρειες από την εγκληματική δράση ενός Γερμανού γιατρού παρηγορητικής φροντίδας, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία 15 ασθενών του με τη χρήση ενός κοκτέιλ θανατηφόρων φαρμάκων.

Μάλιστα, προκειμένου να καλύψει τα ίχνη του, ο 40χρονος έβαλε φωτιά στα σπίτια ορισμένων από τα φερόμενα ως θύματά του, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές του Βερολίνου.

Φέρεται να δολοφόνησε 12 γυναίκες και τρεις άνδρες μεταξύ Σεπτεμβρίου 2021 και Ιουλίου 2024, αν και οι εισαγγελείς έχουν δηλώσει ότι ο συνολικός αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

Ο γιατρός, του οποίου το όνομα δεν έχει αποκαλυφθεί λόγω των αυστηρών νόμων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων στη Γερμανία, δεν έχει παραδεχθεί την ενοχή του, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές.

Πώς δρούσε

Κατηγορείται ότι χορηγούσε στους ασθενείς του αναισθητικό και μυοχαλαρωτικό χωρίς να το γνωρίζουν ή να συγκατατίθενται.

Το μυοχαλαρωτικό «παρέλυε τους αναπνευστικούς μύες, οδηγώντας σε αναπνευστική ανακοπή και θάνατο μέσα σε λίγα λεπτά», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εισαγγελία.

Ο γιατρός εργαζόταν σε διάφορα ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας, και οι ηλικίες των ατόμων των οποίων οι θάνατοι θεωρούνται ύποπτοι κυμαίνονται από 25 έως 94 ετών.

Επιπλέον, φέρεται να έβαλε φωτιά στα διαμερίσματα των φερόμενων θυμάτων του για να καλύψει τις δολοφονίες, σε πέντε διαφορετικές περιπτώσεις.

Ο ύποπτος κατηγορείται ότι σκότωσε δύο ασθενείς την ίδια ημέρα τον Ιούλιο του 2024, έναν 75χρονο άνδρα στο σπίτι του στο κέντρο του Βερολίνου και μία 76χρονη γυναίκα σε γειτονική συνοικία «λίγες ώρες αργότερα».

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο γιατρός προσπάθησε να βάλει φωτιά στο σπίτι της γυναίκας, αλλά απέτυχε. «Όταν το αντιλήφθηκε, φέρεται να ενημέρωσε έναν συγγενή της γυναίκας, λέγοντας ότι βρισκόταν μπροστά στο διαμέρισμά της και ότι κανείς δεν απαντούσε στο κουδούνι», προσέθεσαν.

Αρχικά, όταν συνελήφθη τον Αύγουστο του 2024, ήταν ύποπτος για τη δολοφονία τεσσάρων ασθενών υπό τη φροντίδα του, αλλά η έρευνα αποκάλυψε και άλλους ύποπτους θανάτους, ενώ οι αρχές πρόκειται να προχωρήσουν και σε νέες εκταφές πιθανών θυμάτων.

Οι αρχές ζητούν την επιβολή «ισόβιας επαγγελματικής απαγόρευσης» καθώς και «προληπτικής κράτησης» για τον 40χρονο ύποπτο, ο οποίος παραμένει υπό κράτηση.



Πηγή: skai.gr

