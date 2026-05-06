Η Τεχεράνη τρολάρει (και πάλι) τον Ντόναλντ Τραμπ, και μάλιστα πριν την απόφασή του να αναστείλει την Επιχείρηση της Ελευθερίας στο Στενό του Ορμούζ.

The way the United States closed the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/70We01bBCk May 5, 2026

Στο πλαίσιο του διαδικτυακού πολέμου της προπαγάνδας, η ιρανική πρεσβεία στη Νότια Αφρική ανήρτησε βίντεο στο οποίο απεικονίζεται ένας οξυγονοκολλητής, ο οποίος επισκευάζει κάγκελα, αλλά… τελικά παγιδεύεται μέσα σε κάγκελο, υπονοώντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αυτοπαγιδευτεί στην κρίση της Μέσης Ανατολής.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.