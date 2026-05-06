«Ο τρόπος που οι ΗΠΑ έκλεισαν το Στενό του Ορμούζ»: Το Ιράν τρολάρει τον Τραμπ – Βίντεο

Ιρανική πρεσβεία ανήρτησε βίντεο στο οποίο απεικονίζεται ένας οξυγονοκολλητής, ο οποίος επισκευάζει κάγκελα, αλλά… τελικά παγιδεύεται μέσα σε κάγκελο

Ιράν

Η Τεχεράνη τρολάρει (και πάλι) τον Ντόναλντ Τραμπ, και μάλιστα πριν την απόφασή του να αναστείλει την Επιχείρηση της Ελευθερίας στο Στενό του Ορμούζ.

Στο πλαίσιο του διαδικτυακού πολέμου της προπαγάνδας, η ιρανική πρεσβεία στη Νότια Αφρική ανήρτησε βίντεο στο οποίο απεικονίζεται ένας οξυγονοκολλητής, ο οποίος επισκευάζει κάγκελα, αλλά… τελικά παγιδεύεται μέσα σε κάγκελο, υπονοώντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αυτοπαγιδευτεί στην κρίση της Μέσης Ανατολής.
 

