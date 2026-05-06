Γαλλικών συμφερόντων φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από το Ιράν στο Στενό του Ορμούζ

Γαλλικών συμφερόντων φορτηγό πλοίο με σημαία Μάλτα δέχτηκε χτύπημα τη νύχτα από το Ιράν, όταν προσπάθησε να περάσει με κλειστό πομπό αναγνώρισης πλοίου (AIS) από το νότιο διάδρομο κοντά στις ακτές του Ομάν.

Το πλοίο υπέστη βαριές ζημιές και το πλήρωμα το εγκατέλειψε.

Αναλυτικά, στις 5 Μαΐου, στις 22:30 τοπική ώρα, ενώ έπλεε στο Στενό του Ορμούζ, φορτηγό πλοίο δέχτηκε πλήγμα από βλήμα. Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες σχετικά με πιθανούς τραυματισμούς μεταξύ του πληρώματος ή τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Αν και δεν υπήρχαν επιβεβαιωμένες πληροφορίες σχετικά με το πλοίο που ενεπλάκη στην επίθεση, αρκετές πηγές ανέφεραν ότι ενδέχεται να πρόκειται για το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων CMA CGM SAN ANTONIO, υπό σημαία Μάλτας.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, το πλοίο είχε αναχωρήσει από το λιμάνι Χαλίφα των ΗΑΕ στις 2 Μαΐου με προορισμό Λιμάνι της Μούντρα στην Ινδία, ενώ το σήμα AIS του ήταν ανενεργό τη στιγμή του περιστατικού. Η τελευταία καταγεγραμμένη θέση του πλοίου ήταν στις 5 Μαΐου στις 07:33 UTC, περίπου 13 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ντουμπάι.

Πηγή: skai.gr

