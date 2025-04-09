«Ως το μεσημέρι» εκτιμάται ότι η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) θα έχουν καταλήξει σε συμφωνία για τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού, μετέδωσε το πρώτο κανάλι ης γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD.

Χθες το βράδυ υπήρχαν διαρροές σχετικά με επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα ωστόσο με το ARD, οι διαπραγματευτές αποχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες χωρίς οριστική συμφωνία.

Οι συνομιλίες έχει προγραμματιστεί να συνεχιστούν στις 10:30 (ώρα Ελλάδος), ενώ οι ανακοινώσεις αναμένονται εντός της ημέρας.

Κύκλοι της Ένωσης, μεταδίδει το ARD, ανέφεραν ακόμη ότι ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) και πιθανότατα επόμενος καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ήθελε σήμερα να ενημερώσει την ηγετική ομάδα του κόμματός του για τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων με το SPD.

Ο κ. Μερτς δέχεται το τελευταίο διάστημα έντονη κριτική στο εσωτερικό του CDU για «υπερβολικές παραχωρήσεις» προς τους μελλοντικούς κυβερνητικούς εταίρους του, καθώς και πίεση για γρήγορα αποτελέσματα λόγω των συνθηκών που διαμορφώνονται μετά την επιβολή νέων δασμών από τις ΗΠΑ, οι οποίες καθιστούν επιτακτική ανάγκη τον ταχύτερο σχηματισμό κυβέρνησης.

Άγνωστο μέχρι στιγμής παραμένει εάν οι εταίροι θα είναι από σήμερα έτοιμοι να παρουσιάσουν, εκτός από την προγραμματική τους συμφωνία, τις αποφάσεις τους σχετικά με τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τις κυβερνητικές θέσεις.

Επιπλέον, το SPD θα πρέπει κατόπιν να ζητήσει την έγκριση των μελών του μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Λόγω και των διακοπών του Πάσχα, ως πιθανότερη ημερομηνία εκλογής του Φρίντριχ Μερτς συζητείτο το τελευταίο διάστημα η 6η Μαΐου, μετέδωσε το δίκτυο n-tv.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

