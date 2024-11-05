Στην πρώτη δημοσκόπηση μετά τη δημοσιοποίηση του εγγράφου του υπουργού Οικονομικών και αρχηγού των Φιλελευθέρων (FDP) Κρίστιαν Λίντνερ, με το οποίο τίθεται υπό αμφισβήτηση συνολικά η πολιτική του κυβερνητικού συνασπισμού και η επιβίωσή του, το FDP ενισχύεται έστω και οριακά έπειτα από μήνες συρρίκνωσης. Η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) διατηρεί το προβάδισμά της, ενώ στους «χαμένους» συγκαταλέγονται τόσο οι Πράσινοι όσο και η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) και η «Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ» (BSW).

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου INSA για λογαριασμό της εφημερίδας BILD, CDU/CSU εξακολουθούν να προηγούνται με 32%, ενισχύονται μάλιστα και κατά μία μονάδα από την προηγούμενη μέτρηση. Στη δεύτερη θέση παραμένει η AfD με 18% (-1), ενώ το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) ακολουθεί με 15,5% (+0,5). Οι Πράσινοι εξασφαλίζουν 10,5% (-0,5) και η BSW 8% (-1). Το FDP, αν και κερδίζει μισή μονάδα από την προηγούμενη εβδομάδα, με ποσοστό 4,5% παραμένει κάτω από το όριο εισόδου στην Bundestag. «Η Χριστιανική Ένωση μπορεί σίγουρα να επιλέξει μεταξύ SPD και Πρασίνων», σημειώνει ο επικεφαλής του Ινστιτούτου INSA Χέρμαν Μπίνκερτ, αναφερόμενος στις πιθανές μετεκλογικές συμμαχίες.

«Κέρδη» από την κυβερνητική κρίση αποκομίζει όμως και προσωπικά ο κ. Λίντνερ, ο οποίος βελτιώνει κατά τρεις θέσεις τη δημοτικότητά του. Δημοφιλέστερος πολιτικός παραμένει ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους (SPD) και ακολουθούν ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ (CSU), ο πρωθυπουργός της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας Χέντρικ Βυστ (CDU) και ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς. Ο Όλαφ Σολτς ανεβαίνει από τη 17η θέση στη 15η και ο Κρίστιαν Λίντνερ από τη 16η στην 13η. Τις τελευταίες θέσεις στην κατάταξη καταλαμβάνουν ο αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας της AfD Τίνο Χρουπάλα, η υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ (SPD) και η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ (Πράσινοι).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

