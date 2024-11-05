Λογαριασμός
Γερμανία: Ενισχυμένος από την κυβερνητική κρίση ο αρχηγός του FDP Κρίστιαν Λίντνερ

«Κέρδη» από την κυβερνητική κρίση αποκομίζει και προσωπικά ο κ. Λίντνερ, ο οποίος βελτιώνει κατά τρεις θέσεις τη δημοτικότητά του

Christian Lindner

Στην πρώτη δημοσκόπηση μετά τη δημοσιοποίηση του εγγράφου του υπουργού Οικονομικών και αρχηγού των Φιλελευθέρων (FDP) Κρίστιαν Λίντνερ, με το οποίο τίθεται υπό αμφισβήτηση συνολικά η πολιτική του κυβερνητικού συνασπισμού και η επιβίωσή του, το FDP ενισχύεται έστω και οριακά έπειτα από μήνες συρρίκνωσης. Η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) διατηρεί το προβάδισμά της, ενώ στους «χαμένους» συγκαταλέγονται τόσο οι Πράσινοι όσο και η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) και η «Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ» (BSW).

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου INSA για λογαριασμό της εφημερίδας BILD, CDU/CSU εξακολουθούν να προηγούνται με 32%, ενισχύονται μάλιστα και κατά μία μονάδα από την προηγούμενη μέτρηση. Στη δεύτερη θέση παραμένει η AfD με 18% (-1), ενώ το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) ακολουθεί με 15,5% (+0,5). Οι Πράσινοι εξασφαλίζουν 10,5% (-0,5) και η BSW 8% (-1). Το FDP, αν και κερδίζει μισή μονάδα από την προηγούμενη εβδομάδα, με ποσοστό 4,5% παραμένει κάτω από το όριο εισόδου στην Bundestag. «Η Χριστιανική Ένωση μπορεί σίγουρα να επιλέξει μεταξύ SPD και Πρασίνων», σημειώνει ο επικεφαλής του Ινστιτούτου INSA Χέρμαν Μπίνκερτ, αναφερόμενος στις πιθανές μετεκλογικές συμμαχίες.

«Κέρδη» από την κυβερνητική κρίση αποκομίζει όμως και προσωπικά ο κ. Λίντνερ, ο οποίος βελτιώνει κατά τρεις θέσεις τη δημοτικότητά του. Δημοφιλέστερος πολιτικός παραμένει ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους (SPD) και ακολουθούν ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ (CSU), ο πρωθυπουργός της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας Χέντρικ Βυστ (CDU) και ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς. Ο Όλαφ Σολτς ανεβαίνει από τη 17η θέση στη 15η και ο Κρίστιαν Λίντνερ από τη 16η στην 13η. Τις τελευταίες θέσεις στην κατάταξη καταλαμβάνουν ο αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας της AfD Τίνο Χρουπάλα, η υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ (SPD) και η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ (Πράσινοι).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Γερμανία Φιλελεύθεροι Πράσινοι
