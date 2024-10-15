Η γεωπολιτική αναταραχή δημιουργεί πιέσεις στο μεταναστευτικό, το οποίο είναι πρόκληση ασφάλειας δήλωσε στον ΣΚΑΪ 100.3 ο υπουργος Μετανάστευσης και Ασύλου, Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Μιλώντας στον Γιώργο Ψάλτη, ο κ. Παναγιωτόπουλος τόνισε οτι «η τοποθέτηση της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δίνει τον τόνο οτι αλλάζει το πλαίσιο, και το επόμενο διάστημα θα συζητείται περισσότερο το ζήτημα προστασίας των συνόρων, καθώς θα δούμε αυστηρότερες διατάξεις για το άσυλο, όπως και για το ζήτημα επιστροφών από την Ευρώπη προς τρίτες χώρες ή προς τη χώρα προέλευσης.

Υπογράμμισε παράλληλα ότι θα πρέπει να πιεστειί η Τουρκία για να εφαρμόσει τη συμφωνία απο το 2016 με την ΕΕ, η οποία προβλέπει και επιστροφές προς την Τουρκία.

Επεσήμανε, τέλος, οτι πρέπει να βελτιωθεί και η συνεργασία με την Ελλαάδα για να αντιμετωπιστούν οργανωμένα κυκλώματα διακινητών.

