Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, δηλώνει ότι οι άνδρες στρατεύσιμης ηλικίας στη Γερμανία δεν χρειάζεται να αναφέρουν τις μακροχρόνιες παραμονές τους στο εξωτερικό.

Η δήλωσή του έρχεται μετά την αντιπαράθεση που ξέσπασε σχετικά με τις πιθανές συνέπειες ενός νέου νόμου που επανέφερε τη στρατιωτική θητεία στη Γερμανία.

Ο «Νόμος για τον Εκσυγχρονισμό της Στρατιωτικής Θητείας», ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου, στοχεύει στην ενίσχυση της άμυνας μετά τις απειλές από τη Ρωσία στον απόηχο της πλήρους εισβολής της στην Ουκρανία.

Σε δήλωση που εστάλη στο BBC νωρίτερα τον Απρίλιο, εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας επιβεβαίωσε ότι οι άνδρες ηλικίας 17 ετών και άνω ήταν υποχρεωμένοι να λάβουν προηγούμενη έγκριση για διαμονή στο εξωτερικό που διαρκεί περισσότερο από τρεις μήνες.

Η απαίτηση για λήψη άδειας είχε περάσει σε μεγάλο βαθμό απαρατήρητη μέχρι που αναφέρθηκε από μια γερμανική εφημερίδα την περασμένη εβδομάδα. Πιστεύεται ότι το μέτρο αυτό δεν εφαρμόστηκε ποτέ στην πράξη.

Τώρα, ο Μπόρις Πιστόριους, από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (DPA) ότι εισάγει μια εξαίρεση.

«Είτε είναι 17 είτε 45 ετών, είτε οπουδήποτε ενδιάμεσα - όλοι είναι, φυσικά, ελεύθεροι να ταξιδέψουν και επί του παρόντος δεν χρειάζονται άδεια για να το κάνουν», δήλωσε. Επίσης, δεν θα χρειάζεται να αναφέρονται ούτε οι μακροχρόνιες διαμονές στο εξωτερικό.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ειρήνης, δεν θα υπάρχουν διαδικασίες αδειοδότησης. Αναστέλλουμε την απαίτηση άδειας όσο η στρατιωτική θητεία παραμένει εθελοντική», είπε ο Πιστόριους.

Ταυτόχρονα, ανακοίνωσε ότι θα θεσπιστούν κατάλληλες διαδικασίες σε περίπτωση κρίσης, υπερασπιζόμενος τη ρύθμιση «ως προληπτικό μέτρο».

Ο σκοπός του νόμου

Ο νόμος που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο επαναφέρει τη στράτευση επί της αρχής, αν και θα εφαρμοστεί μόνο εάν δεν εγγραφούν αρκετά άτομα στον στρατό εθελοντικά.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, έχει δηλώσει ότι θέλει να δημιουργήσει τον ισχυρότερο συμβατικό στρατό της Ευρώπης.

Από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, σε όλους τους 18χρονους στη Γερμανία αποστέλλεται ένα ερωτηματολόγιο που τους ρωτά αν ενδιαφέρονται και είναι πρόθυμοι να καταταγούν στις ένοπλες δυνάμεις.

Το ερωτηματολόγιο είναι υποχρεωτικό για τους άνδρες και προαιρετικό για τις γυναίκες.

Από τον Ιούλιο του 2027, όλοι οι 18χρονοι άνδρες θα πρέπει να υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις για να αξιολογείται η καταλληλότητά τους για πιθανή στρατιωτική θητεία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.