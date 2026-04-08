Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε ότι η ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ θα μπορούσε να διασφαλιστεί από κοινού από τις ΗΠΑ και το Ιράν, σε δηλώσεις που έκανε στο ειδησεογραφικό δίκτυο ABC News: «Σκεφτόμαστε να το κάνουμε ως κοινή επιχείρηση. Είναι ένας τρόπος να το διασφαλίσουμε και να το διασφαλίσουμε από πολλούς άλλους ανθρώπους», είπε χαρακτηριστικά.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων, με την Τεχεράνη να συμφωνεί να ανοίξει προσωρινά το Στενό υπό προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, η ασφαλής διέλευση μέσω του Στενού του Ορμούζ θα ήταν δυνατή για δύο εβδομάδες σε συντονισμό με τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν «και λαμβάνοντας υπόψη τους τεχνικούς περιορισμούς».

Ωστόσο, το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό απείλησε σήμερα ότι θα καταστρέψει πλοία που επιχειρούν να περάσουν από το Στενό του Ορμούζ χωρίς την άδεια της Τεχεράνης, προσθέτοντας ότι η διέλευση μέσω της θαλάσσιας οδού παραμένει κλειστή, σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές.

Το πρακτορείο Fars του Ιράν μετέδωσε ότι σταμάτησε η διέλευση δεξαμενόπλοιων από το Στενό του Ορμούζ μετά την «παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός» από το Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.