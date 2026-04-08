WSJ - Ιράν: Η συνάντηση με τους Αμερικανούς στο Πακιστάν εξαρτάται από την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο

Το Ιράν έχει δηλώσει στους περιφερειακούς διαμεσολαβητές ότι η συμμετοχή του στις συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους στο Ισλαμαμπάντ εξαρτάται από την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, προειδοποιώντας ότι ενδέχεται επίσης να ανακαλέσει την απόφασή του για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal που είναι ενήμερες για το θέμα.

Οι Ιρανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν επίσης ότι θα συνεχίσουν να πραγματοποιούν επιθέσεις εναντίον χωρών της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου και του Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν να τερματίσουν τις εχθροπραξίες κατά τη διάρκεια μιας εκεχειρίας δύο εβδομάδων. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι, αν και συμφώνησε σε εκεχειρία έναντι του Ιράν, οι χερσαίες επιχειρήσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ στο Λίβανο θα συνεχιστούν.

Αντιπροσωπείες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα φτάσουν στο Πακιστάν την Παρασκευή για συνομιλίες, ανακοίνωσε από τη μεριά του ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ.

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο μεταξύ πως απευθείας συνομιλίες με το Ιράν θα λάβουν χώρα «πολύ σύντομα», έγραψε σήμερα η New York Post. Σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στην ⁠Post, ⁠ο Τραμπ ανέφερε πως ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς ενδέχεται να μην παραστεί στις συνομιλίες λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.

«Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, μου είπε ότι ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν», ανέφερε από τη μεριά του ο δημοσιογράφος του Axios, Μπαράκ Ραβίντ.

White House press secretary Karoline Leavitt tells me Lebanon is not part of the ceasefire agreement with Iran — Barak Ravid (@BarakRavid) April 8, 2026

Εν τω μεταξύ, η ρεπόρτερ Λευκού Οίκου του δικτύου PBS είχε συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος δικαιολόγησε το Ισραήλ για τις επιθέσεις στη Βηρυτό, λέγοντας ότι στη συμφωνία εκεχειρίας δεν περιλαμβάνεται ο Λίβανος. Όταν η ρεπόρτερ ρώτησε γιατί, ο Τραμπ της απάντησε: «Εξαιτίας της Χεζμπολάχ».

— Liz Landers (@ElizLanders) April 8, 2026

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι τα πετρελαιοφόρα που διέρχονταν από το Στενό του Ορμούζ έχουν σταματήσει μετά την «παραβίαση της εκεχειρίας» από το Ισραήλ.

Το ιρανικό ναυτικό απείλησε εν τω μεταξύ με πλήγματα τα πλοία που επιχειρούν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την άδεια της Τεχεράνης, προσθέτοντας ότι η διέλευση από τη θαλάσσια οδό παραμένει κλειστή, σύμφωνα με διάφορες ναυτιλιακές πηγές. «Κάθε σκάφος που θα επιχειρήσει να εισέλθει στη θάλασσα θα αποτελέσει στόχο και θα καταστραφεί», ανέφερε το μήνυμα.

