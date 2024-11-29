Χιλιάδες Γεωργιανοί συγκεντρώθηκαν και πάλι απόψε στο κέντρο της Τιφλίδας, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της φιλοευρωπαϊκής αντιπολίτευσης, μετά τη σύλληψη περίπου 40 διαδηλωτών που κατηγορούσαν την κυβέρνηση για αυταρχική, φιλορωσική στροφή.

Αυτή η χώρα του Καυκάσου, που είναι συνηθισμένη στις πολιτικές κρίσεις, αντιμετωπίζει άλλη μία μετά τις βουλευτικές εκλογές της 26ης Οκτωβρίου, τις οποίες κέρδισε το κυβερνών Γεωργιανό Όνειρο, μολονότι η φιλοδυτική αντιπολίτευση και η πρόεδρος Σαλομέ Ζουραμπισβίλι καταγγέλλουν παρατυπίες.

🇬🇪 The Georgian riot police must show no mercy to these terrorists!



Don't give them an inch! Don't repeat the mistakes Yanukovych made in 2014!



NATO and the EU must not be allowed to get their claws on Georgia and ruin it like they did with Ukraine!

pic.twitter.com/Iab9lBm72b — Gabe (@GabeZZOZZ) November 29, 2024

Παρά την ισχυρή αστυνομική παρουσία, πολλές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το βράδυ έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου, κλείνοντας την κυκλοφορία στη μεγαλύτερη οδική αρτηρία της πρωτεύουσας.

«Η αυτοανακηρυχθείσα κυβέρνηση του Γεωργιανού Ονείρου κάνει ό,τι μπορεί για να καταστρέψει τις πιθανότητες της Γεωργίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε μια διαδηλώτρια, η 39χρονη εκπαιδευτικός Λάουρα Κεκελίτζε. «Ξέρουμε ότι το αυταρχικό καθεστώς είναι ασύμβατο με την ένταξη στην ΕΕ. Αλλά οι Γεωργιανοί ανήκουν στην Ευρώπη, για αυτό βγήκαμε σήμερα στους δρόμους», πρόσθεσε.

Το Γεωργιανό Όνειρο και η κυβέρνησή του κατηγορούνται από τους πολιτικούς αντιπάλους του ότι απομάκρυναν την πρώην σοβιετική δημοκρατία από την ένταξη στην ΕΕ και, αντιθέτως, επιδιώκουν μια προσέγγιση με τη Μόσχα. Πολλοί Γεωργιανοί ωστόσο θεωρούν τη Ρωσία, η οποία εισέβαλε στη Γεωργία το 2008, ως απειλή για τη χώρα τους.

Η Γεωργία έλαβε καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας τον Δεκέμβριο του 2023 αλλά στη συνέχεια οι Βρυξέλλες πάγωσαν τη διαδικασία, κατηγορώντας την κυβέρνηση για σοβαρή υποχώρηση της δημοκρατίας. Η γεωργιανή κυβέρνηση από την πλευρά της ανακοίνωσε χθες ότι αναβάλλει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις μέχρι τα τέλη του 2028.

Με αφορμή αυτήν την απόφαση, χιλιάδες φιλοευρωπαίοι Γεωργιανοί βγήκαν στους δρόμους για να διαδηλώσουν μέσα στη νύχτα. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, πλαστικών σφαιρών και νερού υπό πίεση για να διαλύσει τις συγκεντρώσεις, ενώ χτύπησε διαδηλωτές και δημοσιογράφους έξω από το κοινοβούλιο, σύμφωνα με έναν ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι διαδηλωτές ύψωσαν οδοφράγματα και τους έβαλαν φωτιά.

Σήμερα, ο πρωθυπουργός Ιρακλί Κομπαχίτζε είπε ότι η ένταξη στην ΕΕ «μέχρι το 2030» παραμένει «βασική προτεραιότητά του».

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, 43 άνθρωποι συνελήφθησαν τη νύχτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή και 32 αστυνομικοί τραυματίστηκαν λόγω «των παράνομων και βίαιων ενεργειών των διαδηλωτών».

Η αντιπολίτευση μποϊκοτάρει το νέο κοινοβούλιο.

Η Ζουραμπισβίλι διαθέτει μόνο περιορισμένες αρμοδιότητες και η θητεία της λήγει φέτος. Ζήτησε από το Συνταγματικό Δικαστήριο να ακυρώσει τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών αλλά το αίτημά της έχει ελάχιστες πιθανότητες να γίνει δεκτό. Η πρόεδρος κατήγγειλε επίσης την «καταστολή» των διαδηλώσεων και κάλεσε τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να αντιδράσουν σθεναρά.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης καταδίκασε τη «βάναυση καταστολή των διαδηλώσεων» στην Τιφλίδα, εκφράζοντας επίσης ανησυχίες για την απόφαση της γεωργιανής κυβέρνησης να αναστείλει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις μέχρι το 2028.

«Απογοητευμένη» από την απόφαση της Γεωργίας δηλώνει και η Ουκρανία κάνοντας λόγο για «περιορισμό της δημοκρατικής διαδικασίας» με στόχο να ικανοποιηθεί η Μόσχα.

Την Πέμπτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε ένα ψήφισμα με το οποίο απέρριψε τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στη Γεωργία, καταγγέλλοντας «σημαντικές παρατυπίες». Ζήτησε επίσης να διεξαχθούν νέες εκλογές μέσα σε έναν χρόνο και να επιβληθούν κυρώσεις σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους, όπως στον Ιρακλί Κομπαχίτζε. Ο τελευταίος, που υποστηρίζει ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ θέλουν να σύρουν τη χώρα του στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, κατηγόρησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για «εκβιασμό» και κάλεσε τις Βρυξέλλες να «σεβαστούν» τα εθνικά συμφέροντα και τις «παραδοσιακές αξίες» της Γεωργίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

